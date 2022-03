Red Dead Redemption 2: qual è il miglior personaggio secondario? I fan sono divisi

Red Dead Redemption 2 è un gioco che, sebbene sia uscito da molti anni, continua ad appassionare una legione di fan, tanto che questi ancora si pongono interessanti domande sul gioco.

In maniera sicuramente maggiore rispetto all’originale Red Dead Redemption, l’open world Rockstar ambientato nel Vecchio West è un gioco pieno di cose da fare e personaggi da incontrare.

Oltre a essere un prodotto graficamente ancora al passo coi tempi, RDR2 ha infatti dalla sua un mondo vivo e pulsante, pieno di missioni primarie e secondarie e NPC con cui interagire.

A tal proposito, via Reddit qualcuno si è chiesto qual è il miglior personaggio di contorno incontrato da Arthur nel corso della sua avventura, e la risposta non è affatto scontata.

L’utente ‘TBizzle37’ ha infatti chiesto alla community di giocatori qual è secondo loro l’NPC degno di nota più di qualunque altro.

Il preferito dall’autore del post è il fotografo naturalista amatoriale Albert Mason: «È là fuori a rischiare la vita cercando di documentare la natura. Arthur lo aiuta sempre e lo protegge quando serve. Hanno un altro tipo di amicizia», spiega ‘TBizzle37’.

Altri giocatori sono d’accordo con la scelta di Albert, mentre qualcun altro cita il veterano della guerra civile americana Hamish Sinclair: «Quasi tutti sfruttano Arthur per le sue capacità di fuorilegge, mentre Hamish l’ha reclutato per qualcosa in cui non era davvero molto portato».

E ancora, un altro utente spiega che «i fratelli gemelli [Proetus ed Acrisius, n.D.R.] sono probabilmente i personaggi più divertenti e adoro picchiarli a sangue finché non rinsaviscono».

Infine, «Black Belle è sempre un’avventura divertente! Mi piace molto il suo personaggio e vorrei apparisse maggiormente nella storia. Far saltare in aria i cacciatori di taglie sul sentiero non mi stanca mai».

Insomma, Red Dead Redemption 2 è un gioco così ricco di personaggi secondari che è davvero difficile sceglierne uno migliore degli altri.

Tra un sondaggio e un altro, altrei fan hanno immaginato una Red Dead Redemption Remastered così bella da sembrare vera.

Ma non solo: un altro giocatore ha invece ricreato nel gioco una delle scene della cinematografia western migliori di sempre.

Per concludere, un’altra curiosità: un fan dall’occhio di lince si è accorto di una strana luce sul fianco di un montagna: di cosa si tratta? Qualcuno forse lo ha capito senza troppi fronzoli.