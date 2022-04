Ecco lo scorcio più bello che abbiamo mai visto in Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è un titolo che nonostante i tanti anni sulle spalle non smette di entusiasmare i giocatori.

La storia che ripercorre una parte della vita di Arthur Morgan è affascinante oltre ogni dire, e fa sentire tutti proprio come se passeggiassimo nel Vecchio West.

Oltre a essere uno degli intramontabili capolavori della scorsa generazione videoludica, Red Dead Redemption 2 (che potete acquistare al miglior prezzo su Amazon) è di una bellezza sconfinata, capace di rapire al primo sguardo e di deliziare gli occhi di coloro che si approcciano a esso.

I panorami, gli effetti di luce, gli straordinari dettagli, tutto nel gioco è perfettamente al suo posto, tanto da suscitare un effetto “wow” costante.

La bellezza di RDR2 è anche esaltata da un’immancabile photo mode, in grado di immortalare i momenti più suggestivi degli Stati Uniti dell’epoca.

Adesso un giocatore del capolavoro di Rockstar Games è stato incoronato vincitore di un prestigioso premio di fotografia virtuale, ottenendo il Virtual Photographer of the Year al London Game Festival (via Gamesradar).

Come parte dell’evento, le foto dei candidati all’ambito trofeo sono state esposte a Trafalgar Square, e l’immagine vincitrice è stata quella di Joe Menzies, una spettacolare istantanea che cattura la sagoma di Arthur Morgan sul suo cavallo e sullo sfondo svettano dei canyon alla luce rossa del tramonto.

Picture by Joe Menzies

La fotografia è quella che vedete qui sopra ed è a dir poco splendida, l’autore è stato molto abile a ricreare una perfetta atmosfera western, con i colori caldi che danno un senso di pace e tranquillità.

