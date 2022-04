Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan come non lo avete mai visto in questo disegno fatto a mano

Anche se uscito oramai diversi anni fa, Red Dead Redemption 2 è uno di quei capolavori indimenticabili di cui difficilmente il pubblico di stancherà di parlare.

L’epopea nel Vecchio West di Arthur Morgan è una di quelle storie in grado di lasciare un segno indelebile nell’animo di chi decide di giocarla, e molti continuano ancora oggi a perdersi nei suoi ambienti e panorami mozzafiato.

L’open world di Rockstar Games è anche traboccante di cose da fare, personaggi da incontrare, quest da svolgere e segreti da scovare, il tutto confezionato perfettamente in modo da stupire sempre i giocatori.

Dopo essersi espressi riguardo al migliore personaggio secondario del gioco, i fan hanno anche mostrato il loro amore verso il titolo in molti modi diversi, uno di questi è sicuramente il disegno che vi presentiamo oggi.

L’utente Reddit ragneidr ha postato un’immagine di una bellezza sconvolgente che mostra un suo disegno fatto a mano interamente a matita, il quale ritrae Arthur Morgan sul suo cavallo in una scena ripresa da RDR2.

Il protagonista è ricreato mentre si trova in sella al suo cavallo che, impennando, assume una posa evocativa e maestosa. L’opera è straordinariamente ricca di dettagli: dalle armi, alle rifiniture dei vestiti di Arthur, per finire con i muscoli in tensione della cavalcatura, che fanno quasi prendere vita al disegno.

Inutile dire che i commenti al post sono tutti da parte di altri utenti decisamente entusiasti davanti a una creazione di tale portata, impegnati a lodare le capacità dell’artista in questione.

Le sorprese da parte dei fan di Read Dead Redemption 2 non finiscono qui, perché qualcuno ha ricreato nel gioco una delle scene della cinematografia western più famosa di sempre.

Per concludere, qualcun altro ha invece immaginato Red Dead Redemption Remastered, ed è di una bellezza disarmante.