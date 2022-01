Red Dead Redemption 2, ecco l’assalto al treno più comico di sempre

In Red Dead Redemption 2 i giocatori possono vivere delle imprese da veri criminali del Far West, grazie al grande impianto ludico messo in piedi da Rockstar Games.

L’acclamato titolo western è stato uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione, e ancora oggi è amatissimo da tantissimi giocatori.

Destino diverso quello di Red Dead Online, il comparto multiplayer del gioco, che non è mai riuscito a crescere come dovuto e sta facendo infuriare i giocatori.

Neanche gli ultimi aggiornamenti sono serviti a risollevare la situazione, che ormai sembra decisamente irreversibile.

Tra le tantissime possibilità offerte da Red Dead Redemption 2 c’è la possibilità di compiere i classici assalti al treno, resi celebri dall’iconografia western.

Una dinamica che diventa una feature da free roaming, in cui i giocatori si dilettano spesso e volentieri condividendo le proprie imprese online.

Vi sarà sicuramente capitato di vedere dei filmati che riportano imprese incredibili dei fan di Red Dead Redemption 2, con protagonisti i migliori fuorilegge.

Ma non sempre gli assalti al treno finiscono bene, come dimostra questo video:

La clip inizia come inizia ogni assalto al treno. Un fuorilegge a cavallo che si dirige verso un treno in corsa, pronto a saltare al volo. Ma quella che stava per essere una rapina coi fiocchi, diventa presto uno sketch comico.

Basta un singolo errore per creare una spirale di sfortuna che porta il protagonista a fallire in modo spettacolare questo assalto al treno, con una morte ridicola.

A proposito di stranezze, a volte gli NPC del gioco possono essere delle brave persone, decisamente migliori di quanto ci potessimo aspettare.

Se siete fan dei segreti, invece, ancora oggi si scoprono animazioni segrete che possono scovare solo i fan più attenti.