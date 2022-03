Red Dead Redemption 2, ricreata la scena western più iconica di sempre

Red Dead Redemption 2 è un gioco che, nonostante gli anni, continua a impressionare per la sua bellezza, specie gli appassionati di cinematografia western.

Senza nulla togliere all’originale Red Dead Redemption, il sequel dell’open world Rockstar è infatti un gioco così ricco e dettagliato da sorprendere ancora oggi, a molti anni di distanza dall’uscita.

Oltre a essere un gioco graficamente ancora notevole, RDR2 ha dalla sua una fan base realmente appassionata, in grado di dare vita a creazioni davvero bellissime.

Così, mentre altri fan hanno immaginato una Red Dead Redemption Remastered così bella da sembrare vera, qualcun altro ha invece ricreato una delle sequenze western più iconiche di sempre all’interno del sequel di Red Dead.

L’utente Devilbringer07 ha infatti compiuto una piccola impresa, ricreando una scena davvero leggendaria di Per Un Pugno di Dollari (Few Dollars More in lingua originale).

Uscito nel 1964, il film è il primo della cosiddetta Trilogia del Dollaro, diretta da Sergio Leone e interpretata dal celebre Clint Eastwood.

La scena ricreata in RDR2 con un realismo quasi impressionante è proprio l’ingresso in scena del personaggio di Eastwood, come potete vedere voi stessi nel video sottostante.

Il video mostra un misterioso pistolero solitario arrivare a cavallo a San Miguel, una cittadina al confine tra gli Stati Uniti d’America e il Messico.

Per via della sua cavalcatura e del suo strano abbigliamento viene deriso da tre uomini, che però lo straniero fredda con tre rapidi colpi di pistola, nel momento in cui i burberi si rifiutano di scusarsi con il pistolero.

Sicuramente, il modo in cui l’esatta sequenza è stata ricreata in RD2 ha dell’incredibile, specie ammirando la scena originale del film di Leone (visionabile poco sotto per tutti i confronti del caso).

Restando in tema, avete letto che una mod piuttosto interessante per Red Dead Redemption 2, chiamata Cineastic Euphoria Ragdoll Rework, migliora le sparatorie del gioco?

Ma non solo: un altro fan è riuscito a scovare alcuni modelli inutilizzati nel prodotto finale, come ad esempio vari PNG presenti nella beta del titolo Rockstar.

Infine, un giocatore di Red Dead Redemption 2 si è accorto di una strana luce sul fianco di un montagna: di cosa si tratta? Qualcuno forse lo sa.