Red Dead Redemption 2, un restyling lo immagina su PS1 (ed è splendido)

L’accoglienza riservata a Red Dead Redemption 2 da pubblico e critica ha rapidamente sancito il successo dell’opera di Rockstar Games, e i fan del titolo sono sempre pronti a rendergli omaggio.

Il lungo percorso di redenzione di Arthur Morgan e le sue gesta, accompagnate da quelle dei membri della gang di Dutch Van Der Linde, hanno ancora molto da dare, anche a distanza di (quasi) tre anni dal lancio.

L’esperienza è arricchita da una lunga serie di accortezze, alcune delle quali riguardano da vicino i protagonisti e il loro rapporto con i compagni, con la possibilità che questi ultimi intervengano nel tentativo di sedare delle risse.

Non mancano i tocchi di classe, come quello relativo a un dettaglio (che forse vi era sfuggito) grazie al quale potremo mostrare tutta la nostra generosità nei confronti di alcuni personaggi in difficoltà.

Il titolo di Rockstar Games incarna perfettamente l’idea di gioco moderno, ricco di particolari, compiti da portare a termine, segreti nascosti e completato da un grado di realismo che ne arricchisce il valore.

Spinto da una reale passione per l’avventura di Arthur Morgan, un fan ha voluto omaggiarla creando una reinterpretazione della copertina in chiave PS1.

Si tratta di un vero e proprio restyling del packaging al quale nemmeno il logo di PS4, ridisegnato per assomigliare quanto più possibile a quello di PS1, è riuscito a sfuggire.

L’autore è uno studente di design che ha deciso di creare delle copertine e delle custodie alternative per tutti i suoi giochi PS4, riportandoli all’epoca della prima PlayStation.

Come potete notare nell’immagine sottostante, il risultato è ottimo, e riprende perfettamente lo stile delle custodie e delle cover dell’epoca (via GameRant):

L’abile e appassionato videogiocatore sta proseguendo con l’operazione di sostituzione dei titoli della sua libreria con questa sorta di “demake” di case e cover, e ha già realizzato quelle di Batman Arkham Knight, Ghost of Tsushima, Star Wars Battlefront 2 e Uncharted 4.

In attesa di ammirare la collezione completa, vi farà piacere dare un’occhiata ad alcuni personaggi della serie TV Breaking Bad ricreati perfettamente in Red Dead Redemption 2.

Malgrado sia arrivato ben otto anni dopo il primo capitolo (che è allo stesso tempo un sequel), nel secondo episodio sono assenti alcune feature presenti nell’avventura di John Marston, e un video le ha svelate tutte.

Se siete degli amanti dei cavalli (e di Red Dead Online) e li utilizzate molto più spesso delle carrozze, fate attenzione all’ultimo update, potrebbe rischiare di darvi qualche problema.