Red Dead Redemption 2, fan trova la casa di Trelawny a Saint Denis

Un giocatore ha appena risolto uno dei misteri di Red Dead Redemption 2, ovvero dove si trova esattamente la casa di Josiah Trelawny a Saint Denis: una domanda a cui il gioco non ha mai ufficialmente risposto.

Il capolavoro western di Rockstar Games nasconde tantissimi segreti ed easter egg particolarmente apprezzati dalla community, di cui uno è stato eletto in particolare come il più bello da molti utenti.

Il dettaglio nascosto di cui vi parleremo oggi riguarda appunto Josiah Trelawny, uno dei membri della gang di Dutch van der Linde, di cui sapevamo anche che aveva una moglie e due figli che lo aspettavano a Saint Denis.

Quello di cui però non eravamo a conoscenza era dove si trovava esattamente la sua abitazione, e l’utente kevlar_burrito del forum Reddit dedicato a Red Dead Redemption 2 ha finalmente risposto a questo quesito.

Ovviamente seguiranno spoiler sulla trama del gioco, quindi chiudete questa pagina se non avete ancora finito l’avventura principale.

La casa di Josiah Trelawny a Saint Denis è stata finalmente trovata.

Quando arriveremo al capitolo di Beaver Hollow, la gang di van der Linde sta iniziando a mostrare tutte le sue fragilità e Trelawny ci confesserà che per lui è arrivato il momento di andarsene.

Prima di andarsene deciderà di ringraziare Arthur Morgan per essere stato un vero amico nei suoi confronti: non sapevamo con esattezza dove si fosse diretto, ma i giocatori avevano dato per scontato che fosse tornato a casa dalla sua famiglia.

L’utente del forum di Red Dead Redemption 2 ha svelato la posizione esatta della sua abitazione, rivelando che sarà necessario salire delle scale prima di essere arrivati ed il luogo corretto in cui ci troveremo sulla mappa:

In particolare, sarebbe nelle vicinanze del cortile in cui Arthur si ritroverà ad inseguire dei ragazzini non appena arrivato a Saint Denis.

Siamo certi che molti giocatori vorranno visitare uno dei personaggi più apprezzati della produzione, che è riapparso anche all’interno della componente multiplayer del titolo, Red Dead Online.

Di recente un altro utente è riuscito anche a scoprire una impressionante somiglianza di uno dei personaggi secondari del titolo con una reale figura storica, anche se non è chiaro se sia stata effettivamente voluta o solo una coincidenza.

Il gameplay di Red Dead Redemption 2 è stato curato talmente bene da essere stato rubato per una campagna pubblicitaria legata ad un gioco di poker, una delle attività maggiormente diffuse nel titolo Rockstar Games.