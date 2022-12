Red Dead Redemption 2 diventa ancora più bello da vedere, grazie alle IA

Red Dead Redemption 2 è un gioco ancora oggi davvero amato, considerando che i fan continuano a supportarlo con mod e aggiornamenti non ufficiali spesso realmente sorprendenti.

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro a prezzo davvero notevole su Amazon) ha diversi anni sul groppone, cosa questa che non pare fermare in alcun modo la community.

Del resto, i fan hanno già ampiamente dimostrato di saperlo ritoccare dal punto di vista grafico in maniera netta marcata, sebbene c’è chi è andato ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Red Dead Redemption 2 ha da poco ricevuto un HD Texture Pack, che rende ancora più belle da vedere tutte le texture del terreno e delle rocce.

Il modder ‘WickedHorseMan’ ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture per Red Dead Redemption 2. Questo Pack mira a migliorare la grafica del gioco rivedendo tutte le texture del terreno e delle rocce.

Vale la pena sottolineare che il modder ha utilizzato tecniche di intelligenza artificiale, come ESRGAN, per ingrandire le texture di quattro volte.

Si noti, tuttavia, che le mappe normali e le texture legate ai riflessi non sono state ritoccate in alcun modo. Poco più in basso, alcuni screen che mostrano il risultato finale:

Poiché il modder ha utilizzato tecniche di IA per migliorare le texture vanilla, queste mantengono in ogni caso lo stile artistico ed estetico di quelle originali.

Se vi va, sappiate che è possibile scaricare questo pacchetto di texture HD da questo indirizzo, ovviamente in forma totalmente gratuita.

Restando in tema, una mod davvero interessante rilasciata tempo fa per il titolo Rockstar Games ha rivisto quasi completamente il sistema di leggi presente nel gioco.

Ma non è tutto: altri appassionati sfegatati di Red Dead Redemption 2 hanno invece scoperto un contenuto tagliato davvero importante ai fini della storia principale.