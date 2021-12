Red Dead Redemption 2, Arthur può cambiare aspetto (totalmente)

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più amati di tutti i tempi, al punto che i giocatori continuano a scovare curiosità ed Easter Egg a cadenza regolare.

Senza nulla togliere al primo e ormai storico Red Dead Redemption, il sequel dell’open world western dai creatori di GTA è ancora oggi un punto di riferimento per una giocatori, pronti a cavalcare sempre e comunque le lande selvagge.

E se alcuni utenti sono arrivati persino a crearsi da soli il DLC Undead Nightmare 2, sembra che alcuni bug e glitch stiano davvero lasciando di sasso la community.

Tra questi, quello scovato da un utente di Reddit che ha visto trasformare il protagonista di Red Dead Redemption 2 in una sorta di “uomo invisibile”, sebbene ora ne è emerso un altro ancora più eclatante.

y

Come riportato anche da ScreenRant, sembra che un glitch della campagna per giocatore singolo di Red Dead Redemption 2 causa ad Arthur Morgan un improvviso aumento di peso.

Da quando il gioco è stato lanciato nel 2018, i bug sono stati spesso trovati e risolti, ma ogni volta che qualcosa cambia nel codice del gioco, è più che probabile che ne appaiano di nuovi, proprio come in questo caso.

Queste problematiche possono a volte rompere il gioco o, nella migliore delle ipotesi, alterare drammaticamente l’aspetto di un giocatore quando meno se lo aspetta.

L’utente Reddit Redemptify dopo essere morto in un combattimento, si è infatti accorto che una volta tornato in vita il personaggio di Arthur Morgan non somigliava più a quello a cui siamo tutti abituati.

Un glitch aveva fatto sì che Arthur guadagnasse una grande quantità di peso (oltre alla barba), ovviamente non presente sul modello del personaggio in precedenza.

Al netto di qualche bug, che l’avventura di Arthur Morgan è ancora così bella da vedere, che ora qualcuno sembra aver portato il gioco a un livello grafico ancora superiore.

Ma non solo: avete visto anche che qualcuno ha messo a confronto il protagonista di The Last of Us e quello di Red Dead Redemption 2, scoprendo una somiglianza impressionante?

Ricordiamo anche che da qualche settimana il publisher Take-Two potrebbe aver suggerito l’arrivo di Red Dead Redemption 3, nonostante al momento si tratti solo di un’indiscrezione.