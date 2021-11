Joel è in realtà Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 (o quasi)

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della generazione di PS4, così come anche l’altrettanto celebre Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games.

Sia il sequel dell’avventura di Ellie e Joel che il Far West secondo i creatori di Grand Theft Auto sono due esperienze davvero memorabili, spesso per motivi simili.

Che siano le concept art di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II a ricordarcelo, sia la trama che i personaggi a volte valgono ben più di tutto il resto.

Senza contare che il livello di dettaglio di Red Dead Redemption 2 lo rende ancora bellissimo da vedere, senza avere nulla da invidiare ai giochi più recenti.

Ora, un fan su Reddit si è accorto di una curiosità realmente buffa, che guarda caso riguarda sia il protagonista di The Last of Us che quello di Red Dead Redemption 2, ossia Arthur Morgan.

Il redditor kaRriHaN ha infatti tolto la barba al modello poligonale di Joel in TLOU2, scoprendo con gran sorpresa che il suo volto è assolutamente identico a quello del protagonista dell’open world western di Rockstar.

Poco sotto, due immagini che mostrano la sbalorditiva somiglianza.

Ovviamente, si tratta solo di una simpatica coincidenza, visto che i due giochi non sono (ovviamente) collegati, sia per motivi ludici che storici.

Parlando di RDR2, il gioco ha dalla sua un numero di chicche davvero notevoli, tanto che di recente uno dei dettagli grafici più spettacolari di sempre è uscito allo scoperto.

Infine, di recente, qualcuno ha creato una particolare versione PSOne di The Last of Us, un sorprendente mix tra Metal Gear Solid e Silent Hill davvero da non perdere.