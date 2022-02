Red Dead Redemption Remastered è un sogno, e qualcuno lo ha creato davvero

Red Dead Redemption è uno dei giochi Rockstar più apprezzati di sempre, senza nulla togliere al sequel altrettanto acclamato nel corso degli anni.

Il primo e indimenticabile capit0lo dell’open world a tinte western è ancora oggi molto amato da tantissimi giocatori, molti dei quali sognano un giorno di poter mettere mano a una remaster o un remake, pronti a cavalcare nuovamente tra le lande selvagge.

Se Red Dead Redemption 2 è stato spesso al centro di rifacimenti in salsa next-gen messi in piedi dagli appassionati, è ora il turno dell’avventura di John Marston.

Come riportato da Wccftech, qualcuno ha infatti pubblicato una versione ad altissima definizione del primo RDR, per un risultato davvero next-gen.

Una remaster ufficiale di Red Dead Redemption non sembra purtroppo essere all’orizzonte, ma una versione del gioco con tanto di ray tracing è ora visionabile in un nuovo video che è stato condiviso online questa settimana.

Il filmato, pubblicato dall’ormai noto canale di Digital Dreams, mostra il gioco in esecuzione alla risoluzione 4K e con il preset Beyond All Limits Ray Tracing, tramite l’emulatore RPCS3.

Il video fornisce anche un rapido confronto con il preset attivato e disattivato, evidenziando i cambiamenti grafici del caso (davvero sorprendenti).