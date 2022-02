Rapinatore si veste da Sonic per un furto… e scappa anche velocemente

Ci sono storie legate ai videogiochi che, a volte, superano la fantasia, e certo non potevamo aspettarci il rapinatore vestito da Sonic.

Certo il porcospino blu di SEGA è stato pensato per essere un personaggio irriverente, ma da qui a commettere un crimine ce ne passa.

L’ultima volta vi abbiamo raccontato di una rapina per delle carte Pokémon, che ha anche rischiato di finire in tragedia per un soffio.

Mentre qualcuno è andato oltre, come il “nostro” Sonic, ed ha rapinato dei bagarini che stavano vendendo delle PS5 ad un prezzo maggiorato.

Come la filmografia, e purtroppo anche la realtà, ci insegna: per fare delle rapine ci vuole un buon travestimento. Che siano i pagliacci di Payday, le maschere dei politici o, in questo caso, personaggi dei videogiochi.

Il 2 febbraio scorso qualcuno, in Florida, ha deciso di mettere il povero Sonic al centro di una rapina. È successo a DeLand, dove la polizia locale si è ritrovata a dover rincorrere un uomo con la maschera da porcospino blu.

L’uomo è entrato all’interno della Florida Credit Union, una banca di DeLand, impugnando un martello (non molto da Sonic), chiedendo ovviamente soldi al funzionario presente allo sportello.

La storia è surreale, come riportata da Kotaku, e contiene anche un dettaglio grottescamente comico.

Una volta che un impiegato della banca l’ha affrontato per spaventarlo, il rapinatore è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Beh, il rapinatore vestito da Sonic è letteralmente scappato troppo in fretta, veloce come il personaggio che “interpretava”.

Per fortuna il crimine non ha causato nessuna vittima e, a parte la paura, tutti sono risultati illesi. Attualmente la Polizia è ancora in cerca del rapinatore, ed ha diffuso anche un comunicato pubblico tramite i social per cercare informazioni.

Povero Sonic, che già passa dei problemi di suo, mentre aspettiamo il suo prossimo titolo in attesa che possa essere la rivoluzione sperata.

