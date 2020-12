Quindi, quanti premi ha vinto in totale The Last of Us Parte II?

The Last of Us Parte II è il capolavoro targato Naughty Dog, uscito ormai diversi mesi or sono in esclusiva assoluta su console PS4.

Come saprete quasi certamente, il gioco si è portato a casa il premio di Game of the Year ai The Game Awards 2020, oltre al medesimo premio ai recenti PlayStation Blog Awards.

Arrivati a fine anno, però, la domanda sorge spontanea: quanti premi ha vinto in totale The Last of Us Parte II? Poco sotto trovate un comodo elenco di tutti, ma proprio tutti, gli encomi ottenuti dal gioco Naughty Dog:

Gennaio 2017 PlayStation Blog Gioco più atteso

Novembre 2017 35st Golden Joystick Awards Gioco più atteso

Dicembre 2017 The Game Awards Gioco più atteso

Luglio 2018 Game Critics Awards Premio speciale per la grafica e il suono

Dicembre 2018 Gamers’ Choice Awards Gioco più atteso

Novembre 2020 Golden Joystick Awards 2020 Miglior Gioco dell’Anno

Miglior Gioco dell’Anno PlayStation

Miglior Studio (Naughty Dog)

Miglior Audio

Miglior Storia

Miglior Comparto Artistico

Dicembre 2020 TIGA Awards 2020 Miglior Gioco Azione e Avventura

Dicembre 2020 The Game Awards 2020 Miglior Gioco dell’Anno

Miglior Regia

Miglior Narrativa

Miglior Audio

Miglior Performance (Laura Bailey)

Miglior Innovazione e Accessibilità

Miglior Gioco d’Azione e Avventura

Dicembre 2020 Titanium Awards 2020 Miglior Gioco dell’Anno

Miglior Narrativa

Miglior Colonna Sonora

Miglior Narrativa Miglior Colonna Sonora Dicembre 2020 PlayStation Blog Awards 2020 Miglior Narrativa

Miglior Accessibilità

Miglior Grafica

Miglior Colonna Sonora

Miglior Audio

Miglior Sequenza di Gioco

Miglior Gioco dell’Anno PS4

Studio dell’Anno (Naughty Dog)

Dicembre 2020 IGN’s Game of the Year 2020 Miglior Gioco dell’Anno (scelto dai lettori)

Dicembre 2020 Game Informer’s Top 10 Games Of 2020 Miglior Gioco dell’Anno

The Last of Us Parte II è invece disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere ovviamente giocabile anche in retrocompatibilità su PlayStation 5.