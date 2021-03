Quattro giochi gratis su Stadia Pro: c’è Resident Evil 7

Google ha appena annunciato i quattro giochi gratuiti che saranno offerti a tutti gli abbonati a Stadia Pro nel mese di aprile, svelando qualche novità senza costi aggiuntivi anche per gli altri utenti.

Vi ricordiamo inoltre che oggi è l’ultimo giorno per poter riscattare i giochi offerti nel mese di marzo, tra cui vi è anche un titolo in esclusiva.

Con un post sul proprio blog ufficiale, sono stati infatti comunicati agli utenti i 4 giochi riscattabili con un account Pro e che saranno vostri per sempre, a patto di continuare ad essere abbonati.

Inoltre, tutti gli utenti avranno la possibilità di usufruire gratuitamente di Hitman – Free Starter Pack: un pacchetto che include la missione tutorial del primo Hitman e la missione Nightcall di Hitman 2, incluse le relative sfide.

Ma non solo: a partire da oggi per due settimane potrete anche giocare gratuitamente a The Elder Scrolls Online, a patto di essere abbonati a Stadia Pro.

Google ha annunciato i nuovi giochi gratuiti per gli abbonati a Stadia Pro.

Di seguito vi elenchiamo invece tutti i giochi che saranno offerti il prossimo mese:

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

PIKUNIKU

La proposta più interessante tra i quattro giochi è sicuramente Resident Evil 7, il settimo apprezzatissimo capitolo della saga survival horror di Capcom.

Probabilmente Google ha deciso di offrirlo agli abbonati Pro per prepararli all’arrivo di Resident Evil Village, la cui versione Stadia includerà anche Premiere.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che con Resident Evil 7 «Capcom ha dimostrato tutta la sua forza e il proprio orgoglio, rivitalizzando con decisione una serie di cui nessuno riusciva più a riconoscere i tratti distintivi».

Resident Evil 7 è uno dei quattro giochi gratis di Stadia Pro ad aprile.

Anche il remake di Battle for Bikini Bottom rappresenta una delle offerte più intriganti, soprattutto per i fan di Spongebob e del titolo originale.

Nella nostra recensione infatti abbiamo sottolineato che «Battle for Bikini Bottom Rehydrated è un titolo che saprà accontentare tutti – dai fan di Spongebob (grandi e piccoli) ai fan dei platform, anche quelli abituati a titoli più blasonati».

Per i fan dei giochi di ruolo, vi suggeriamo di non sottovalutare anche Ys VIII, ottavo capitolo principale della saga ideata da Falcom.

Come vi abbiamo infatti raccontato nella relativa recensione, «Ys VIII: Lacrimosa of DANA è indiscutibilmente uno dei migliori capitoli della serie, impreziosito da una serie di miglioramenti evidenti che fanno ben sperare per il futuro della saga».

L’ultima proposta per gli utenti Stadia Pro è Pikuniku, una bizzarra avventura piena di rompicapi assurdi.

Non fatevi ingannare però dalla sua apparenza: come sottolineato nella nostra recensione, «Pikuniku è un titolo intelligente, che maschera sotto un velo di no sense materie ben più serie ed attuali, tutte quante trattate in modo estremamente brillante e mai troppo serio».

Vi ricordiamo che questi interessantissimi giochi saranno resi disponibili a partire da domani fino al 30 aprile per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

Presto potreste anche essere in grado di utilizzare i comandi touch giocando a Stadia sul vostro dispositivo preferito, stando ad una recente scoperta.