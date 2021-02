Google Stadia Pro: ecco i giochi gratis di marzo 2021 (ce n’è uno in esclusiva)

Google Stadia, la piattaforma streaming del colosso di Mountain View pensata specificatamente per il cloud gaming, sta attraversando settimane davvero molto turbolente.

Impossibile non ricordare infatti il drastico cambio di direzione a seguito della chiusura dei suoi studi interni, concentrandosi su nuove collaborazioni con team esterni per portare giochi sul servizio (tanto che è stato assicurato l’arrivo di tanti titoli sulla piattaforma).

Ora, sono stati resi noti i titoli gratuiti in arrivo a marzo 2021 per gli abbonati a Stadia Pro. Parliamo di ben quattro nuovi giochi, inclusa un’esclusiva (presumibilmente temporale). Trovate la lista completa poco sotto:

Some new arrivals hit the Stadia store this week. Plus, we reveal the latest games joining the #StadiaPro lineup and more.

Check out our blog for all the details: https://t.co/Un3lwGNoZH pic.twitter.com/HSzgLhPfy7

— Stadia (@GoogleStadia) February 23, 2021