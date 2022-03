Quasi 1000 giochi al prezzo di 10 dollari, per aiutare chi ne ha bisogno

La guerra in Ucraina è sicuramente uno degli eventi più drammatici di questo 2022, visto che purtroppo sembra aver scosso nelle fondamenta anche il mondo dei videogiochi.

Basti pensare alla presa di posizione di Ubisoft e Take-Two, proprio a seguito del conflitto bellico che sta cambiando le sorti del pianeta.

Senza contare quanto fatto da Electronic Arts, la quale ha deciso di interrompere tutte le vendite dei suoi prodotti e servizi nel mercato Russo.

Ora, Itch.io ha deciso di lanciare il nuovo Bundle for Ukraine, un pacchetto che include ben 991 giochi al prezzo di soli 10 dollari, oltre a molto altro ancora (via Kotaku).

La cifra verrà devoluta in beneficenza alle associazioni International Medical Corps e Voice of Children, aiutando così chi ne ha bisogno.

La quantità di giochi è così elevata che è ovviamente impossibile elencarli tutti: sappiate che i prodotti nella loro interezza hanno un valore di ben 6500 dollari.

Tra questi, troviamo titoli come Lucifer Within Us, Liminal Horror, Gonner, Summer Games, A Short Hike, Baba is You, Celeste e TowerFall Ascension.

Al momento in cui scriviamo è stata raggiunta la sorprendente cifra di $587,992.37, somma che è ovviamente destinata a salire nelle prossime ore.

Se volete mettere mano alla valanga di giochi, dando così una mano alle popolazioni bisognose, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

La redazione di SpazioGames si stringe ovviamente a cordoglio delle vittime di guerra, seguendo con attenzione gli sviluppi di questa grave crisi internazionale.

Parlando sempre di offerte speciali, Steam ha da poco svelato le nuove follie di metà settimana: ci sono Assassin’s Creed a 3 euro.

Nel frattempo, Valve ha reso disponibile gratis un nuovo capitolo di Portal, un breve spin-off realizzato appositamente per Steam Deck, ma giocabile anche su PC.