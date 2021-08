Quanti soldi fa Fortnite? La risposta ha un numero spaventoso di zeri

Da quando si è aperto alla sua natura da battle royale, Fortnite è diventato un fenomeno interno all’universo dei videogiochi, al punto tale che il suo modello di monetizzazione è sempre imitatissimo.

La battaglia reale che un tempo fu di PUBG è diventata la base di Apex Legends, ad esempio, ma anche di Call of Duty: Warzone, che a sua volta riscuote un grande successo.

La domanda è quindi molto comune: quanto incassa Fortnite? È davvero possibile che un gioco disponibile gratis, per quanto capillare sia la sua diffusione soprattutto tra i giocatori più giovani, riesca a far registrare numeri importanti contando solo sui contenuti extra?

Fortnite ospita anche il concerto di Ariana Grande...

Si direbbe decisamente di sì. Secondo i dati più recenti diffusi da Epic Games al riguardo, infatti, Fortnite avrebbe incassato $5,5 miliardi nel 2018 e $3,7 miliardi nel 2019. Questo significa che solo nei primi due anni il gioco ha messo insieme $9 miliardi di incassi, pari a circa 7,6 miliardi di euro al tasso di cambio attuale.

I dati del 2020 parlano invece di entrate per $5,1 miliardi, impressionanti se consideriamo l’impennata rispetto al secondo anno, per un complessivo che ammonta a $14,1 miliardi stando a tutti i dati disponibili al momento.

Ricorderete anche che, qualche tempo fa, si scatenò una diatriba legale ancora in essere tra Apple ed Epic Games, poiché il gioco venne bannato da AppStore e quindi non era più fruibile su iPhone e iPad. Il motivo è presto detto, considerando che dal lancio a quando è stato rimosso, Fortnite in versione mobile aveva registrato incassi per $1,1 miliardi.

I dati dei giocatori confermano anche la sensazione che siano soprattutto i più giovani a essere appassionati del titolo: il 60% degli utenti di Fortnite è infatti compreso tra i 18 e i 24 anni, mentre è meno popolare nella fascia di età successiva, tra i 24 e i 35 anni.

... e i personaggi di Street Fighter, sì

Mensilmente Fortnite conta su oltre 350 milioni di utenti attivi, il che spiega abbastanza facilmente perché le entrate siano ancora così costanti e importanti, nonostante il debutto sia ormai lontano qualche anno.

A proposito di Fortnite, in queste ore si sta svolgendo lo speciale evento con il concerto in-game di Ariana Grande, a conferma del fatto che quella del battle royale è praticamente una piazza virtuale che, intorno al gioco, sistema eventi mediatici e anche contenuti promozionali da sottoporre alla sua sterminata platea.

Vi ricordiamo anche che perfino i fan di Street Fighter potranno vedere presto i loro beniamini avere a che fare con la battle royale di casa Epic.

Non ci è dato sapere quanto il fenomeno delle battaglie reali rimarrà nel cuore dei videogiocatori. La certezza, però, è che con Fortnite Epic Games abbia portato a casa un’idea capace di dare una rimpolpata con un numero di zeri aggiuntivi impressionante ai suoi conti.