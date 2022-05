GTA 6 sarà enorme? Spunta una mappa di gioco realistica (creata dai fan)

Sebbene il lancio di GTA 6 sia ancora oggi avvolto nel mistero, l’attesa dei fan nei confronti del nuovo episodio della popolarissima saga di Rockstar Games continua a essere decisamente incredibile.

Nonostante infatti si sappia ben poco sul successore di Grand Theft Auto V (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon), i fan sono pronti a scommettere che si tratterà di un’avventura incredibilmente vasta, grazie anche alla potenza delle piattaforme next-gen.

Nel corso della giornata potrebbero arrivare i primi indizi sul lancio, dato che nelle prossime ore si svolgerà la consueta earnings call di Rockstar Games, spesso terreno fertile per i nuovi annunci della compagnia.

Di conseguenza, c’è anche chi spera che possa essere svelata anche la location ufficiale di GTA 6 che, sebbene con molta probabilità potrebbe non essere così ampia come qualcuno ha immaginato, potrebbe comunque incentivare una libertà di esplorazione più che accettabile.

La teoria più diffusa tra i fan, in seguito anche alle indiscrezioni arrivate da diversi insider, è che il sesto capitolo della saga sarà nuovamente ambientato a Vice City, una delle location più amate di tutta la saga.

Dato che gli ultimi amatissimi capitoli hanno permesso ai fan di riscoprire maggiormente nel dettaglio Liberty City e San Andreas, Vice City sembrerebbe essere la scelta perfetta per l’ambizioso sesto episodio.

L’utente Reddit coryharris0715 ha dunque deciso di provare a immaginare come sarebbe la mappa di GTA 6, con dimensioni realistiche, nel caso Rockstar Games abbia davvero scelto tale ambientazione: potete scoprire la concept map voi stessi qui di seguito (via Game Rant).

La mappa ideata dal fan è infatti tornata d’attualità in questi giorni, dopo le ultime indiscrezioni che sembrano suggerire come il mondo di gioco possa rivelarsi davvero vicino a quanto immaginato, ma non c’è ancora alcuna certezza che possa davvero essere Vice City la città scelta dagli sviluppatori.

Ovviamente, i fan non possono fare altro che incrociare le dita e attendere che gli sviluppatori svelino ufficialmente quale sarà la mappa ufficiale di GTA 6: la community non dovrebbe comunque rimanere delusa, dato che il sequel di GTA V utilizzerebbe una grafica «in anticipo sui tempi».