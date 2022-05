GTA 6, primo trailer in arrivo? Spuntano indizi (e una data importante)

Nonostante non sia ancora stato rilasciato nemmeno il primo trailer di lancio, GTA 6 è già diventato uno dei giochi più attesi e chiacchierati degli ultimi mesi, grazie anche all’immensa popolarità del franchise realizzato da Rockstar Games.

I fan sono infatti curiosissimi di scoprire quali novità saranno introdotte per il successore di Grand Theft Auto V (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon), oltre a volerlo naturalmente vedere in azione per la prima volta.

A oggi non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sul primo trailer ufficiale del gioco, anche se secondo un giornalista non dovrebbe mancare molto per vederlo in azione.

Ulteriori conferme al riguardo sono emerse in queste ore da importanti YouTuber, gli artisti musicali Krypto9065 e El Nitro 56, che stanno rilanciando in rete possibili novità in arrivo sul nuovo attesissimo capitolo.

Come riportato da Game Rant, Krypto9065 ha infatti lanciato un messaggio criptico sul proprio account Twitter ufficiale, sottolineando semplicemente che «GTA 6 sta arrivando» e mostrando una GIF mentre tiene in mano il logo di Rockstar Games.

Non solo, ma l’artista musicale ha anche aggiornato il proprio canale YouTube mettendo come immagine di copertina proprio una cover dedicata a GTA 6, ovviamente utilizzando un mock-up non ufficiale.

In seguito alla notizia riportata dall’account Twitter «GTA 6 NEWS & Leaks», che sottolineava come Krypto9065 fosse stato coinvolto con molta probabilità nella produzione del gioco, è intervenuto anche El Nitro 56 dicendo che «è vicino alla verità» e che un trailer vero e proprio sarebbe addirittura in arrivo.

Tu esta cerca de la verdad. Pronto te daré un detalle — El NitrO 56 (@ElNitro56) May 6, 2022

Sebbene non siano arrivati ulteriori dettagli a conferma di questi rumor, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni, vale la pena di segnalare che a breve Rockstar Games terrà una earnings call, occasione solitamente molto importante che in passato ha visto annunci anticipati per aggiornamenti di GTA Online e Red Dead Online.

Il 16 maggio 2022 potrebbero dunque arrivare effettivamente novità importanti per GTA 6, magari riguardanti proprio l’annuncio del trailer ufficiale: non resta dunque che attendere con pazienza e scoprire se queste voci si riveleranno o meno veritiere.

In ogni caso, si tratterà comunque di una data molto importante per gli appassionati della software house: vi terremo naturalmente aggiornati qualora emergessero ulteriori novità dalla earnings call.

Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto sarebbe graficamente in anticipo sui tempi, secondo quanto segnalato nelle prime indiscrezioni.: i fan dovrebbero dunque aspettarsi novità decisamente importanti.

Non si hanno invece ancora molti dettagli sulle dimensioni della mappa, che qualcuno ha immaginato essere un vero e proprio nuovo continente.