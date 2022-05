Quanto sarà grande la mappa di GTA 6? Qualcuno ha avuto un’idea

GTA 6 si farà, anche se al momento le informazioni ufficiali al riguardo sono pressoché nulle: nel mentre, qualcuno ha deciso di darci un’idea di come potrebbe essere la mappa di gioco unendo tutte le aree dei precedenti capitoli della serie.

Il successo del quinto capitolo (che trovate su Amazon) e di GTA Online non hanno fatto altro che accrescere l’hype verso il nuovo episodio.

Del resto, di GTA 6 si parla da diverso tempo, sebbene sia stato l’annuncio ufficiale di Rockstar Games a mettere la parola fine ai rumor.

E se l’uscita del gioco non sarebbe proprio dietro l’angolo, i fan hanno trovato sicuramente il modo di ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Gaming Bible ha infatti deciso di realizzare un’immagine realmente sorprendente, unendo tutte – ma proprio tutte – le mappe dei vecchi capitoli di GTA usciti nel corso degli anni.

Il risultato, come potete vedere coi vostri stessi occhi, è quello di un continente vero e proprio: è possibile distinguere la zona di San Andreas, Liberty City e – ovviamente – anche l’amata Vice City.

Poco sotto, trovate l’enorme mappa a tema Grand Theft Auto:

Ovviamente, nulla esclude che la mappa di gioco reale del prossimo GTA 6 possa essere ancora più imponente rispetto a quanto realizzato da Gaming Bible.

Del resto, nelle scorse settimane un noto analista si è detto convinto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, quindi le aspettative sono davvero molto alte (per non dire altissime).

Ad ogni modo, sempre parlando del nuovo capitolo attualmente in lavorazione in quel di Rockstar, secondo un insider potremmo avere un annuncio entro e non oltre la fine dell’anno, vedendo finalmente il gioco in azione (e magari scoprendone anche il setting).

Infine, un indizio sulle location di GTA 6 potrebbe essere stato nascosto nientemeno che in San Andreas Definitive Edition: sarà così?