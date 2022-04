God of War Ragnarok sarebbe pronto per il lancio: c’è un indizio importante

Una delle esclusive più attese di tutto il 2022 è sicuramente God of War Ragnarok: c’è infatti tanta curiosità per scoprire come proseguirà il viaggio di Kratos sulle console PlayStation.

Il sequel di God of War (che potete acquistare a meno di 10 euro su Amazon) è attualmente previsto in uscita per quest’anno, dopo un precedente rinvio che ne aveva impedito l’uscita nel 2021, anche se per la verità sembrava molto improbabile.

L’assenza di novità relative allo sviluppo di Ragnarok aveva però fatto temere ai fan che anche il 2022 avrebbe potuto non essere l’anno giusto, ricevendo però rassicurazioni dagli stessi sviluppatori.

Un’ulteriore conferma potrebbe essere arrivata proprio grazie a un altro sviluppatore del talentuoso team di God of War Ragnarok, che potrebbe aver anticipato come la prossima avventura di Kratos sarebbe già pronta, o quantomeno nella fase finale di pulizia prima del lancio.

Come riportato da DualShockers, il lead destruction artist Ruben Morales ha infatti pubblicato un tweet in cui svela un tenerissimo video di sua figlia, intenta a divertirsi con il primo God of War.

Morales ha però aggiunto nel suo post che «ama giocare con il nuovo gioco», anche se non può mostrarne l’effettivo gameplay per ovvi motivi: dato che ama guardarne i trailer, ha infatti deciso di farle una sorpresa e farle vivere la nuova avventura di Kratos in anteprima.

^_^ she LOVES playing the new game. but since I can't show that footage. ill show her playing the last game ^_^ she loves watching the trailers so told her lets play today. pic.twitter.com/pse9xToUyS — rubenvoorhees1 (@rubenvoorhees1) April 9, 2022

Si tratterebbe dunque di un indizio molto importante sull’attuale stato dei lavori di God of War Ragnarok: dato che è già in uno stato giocabile, il lancio della nuova esclusiva PlayStation sembrerebbe ormai sempre più vicino.

Del resto, Santa Monica aveva confermato più volte come il lancio fosse previsto durante il 2022: se l’indizio fosse effettivamente confermato, significherebbe che la data d’uscita potrebbe anche essere svelata prima del previsto.

Non è invece chiaro se e quando il titolo sarà disponibile su PC: per il momento il team di sviluppo si sta infatti concentrando esclusivamente sul lancio su console.

In attesa che arrivino ulteriori dettagli ufficiali, i fan hanno deciso di ingannare l’attesa in modo artistico, realizzando dei bellissimi capolavori.