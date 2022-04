Horizon Forbidden West “accoglie” Kratos e Atreus: Guerrilla svela i segreti di God of War

Uno dei segreti più interessanti di Horizon Forbidden West è sicuramente la citazione a un altro grandissimo capolavoro di PlayStation Studios: durante la vostra avventura sarà infatti possibile trovare Kratos e Atreus, sebbene sotto forma di piccole figure collezionabili, oltre ai fabbri rivali Brok e Sindri.

Si tratta dunque di un simpatico easter egg che ha reso ancora più piacevole l’esplorazione di Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta su Amazon), anche per via di un regalo gratis che è possibile ottenere tramite la loro ricerca.

Dopo aver ottenuto queste bellissime figure, sarà infatti possibile rendere Aloy più simile a Kratos con una nuova pittura facciale: l’aspetto particolarmente sorprendente è stato scoprire che il loro posizionamento non è stato frutto del caso, ma ben studiato dagli sviluppatori.

In un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Guerrilla Games ha infatti voluto svelare i segreti dietro questo simpatico easter egg: gli sviluppatori hanno infatti chiarito il background per ciascuna implementazione, ma senza svelare nel dettaglio la posizione esatta e lasciando ai giocatori il piacere della scoperta.

Gli sviluppatori hanno infatti esordito sottolineando di amare le collaborazioni con gli altri team di PlayStation Studios, decidendo per questo motivo di voler inserire dei simpatici omaggi ben studiati all’universo di God of War.

Elijah Houck, Senior Designer di Guerrilla Games, ha infatti dichiarato di aver voluto rendere la ricerca di questi segreti difficile di proposito, sebbene siano stati realizzati con una cura dei dettagli non indifferente, come svelato nei seguenti indizi:

«Volevamo che fossero easter egg indipendenti e nascosti, intenzionalmente più difficili da trovare rispetto ai nostri altri set collezionabili. Di conseguenza, abbiamo deciso di non implementare segnali sulla mappa o tracciamenti per missioni, così che i giocatori possano trovarli naturalmente da soli e trarre loro stessi le conclusioni su quello che le citazioni dovrebbero rappresentare».

Il primo omaggio presente è relativo proprio all’amato Dio della Guerra: sotto un albero è infatti possibile trovare l’iconica Ascia del Leviatano, che dopo essere stata scansionata ci svelerà una traccia pronta a condurci a una baracca estremamente simile a quella appartenente a Kratos e al Totem della Guerra, la figura con le sue somiglianze.

Anche la statuetta raffigurante Atreus ha una citazione relativa al figlio di Kratos: Guerrilla spiega infatti che il Totem della Gioventù viene protetto ferocemente da una macchina che somiglia fortemente alla creatura che sorveglia Helheim.

Come molti fan sospettavano, non si tratta dunque di una semplice coincidenza, così come non lo è il posizionamento del Totem della Fratellanza, che rappresenta Brok e Sindri, posizionato all’interno di una forgia: questo perché si tratta delle controparti norrene del dio greco Efesto, che è anche il nome della IA presente in Forbidden West.

Gli utenti si stanno divertendo a scoprire tutti i segreti nascosti nell’Ovest Proibito, ma l’esplorazione renderà necessaria molta cautela: proprio come in Elden Ring, esistono trappole che segneranno la vostra fine.

Guerrilla ha recentemente avuto modo anche di parlare del futuro della serie, anticipando di aver già messo i presupposti per realizzare il terzo capitolo delle avventure di Aloy.