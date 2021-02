Quali sono i giochi più scaricati a gennaio su PS4 e PS5?

Sony ha svelato recentemente quali sono stati i giochi più scaricati su PS4 e PS5, sul mercato europeo, durante il primo mese del 2021.

Sul PlayStation Blog è stata infatti pubblicata una classifica di tutti i videogiochi ottenuti digitalmente attraverso lo store ufficiale, divisi per varie categorie.

La classifica per PS5 è guidata senza troppe sorprese da FIFA 21, titolo calcistico del momento che ha realizzato vendite record non solo tra i giocatori italiani, ma in tutta l’Europa.

Per quanto riguarda invece i dati di vendita su PS4, a dominare la classifica ci pensa Call of Duty: Black Ops Cold War, che fin dal day-one ha ottenuto vendite da capogiro e pare non avere intenzione di fermarsi.

FIFA 21 continua a dominare il mercato europeo.

Vi elenchiamo di seguito i 10 giochi più scaricati a gennaio su PS4 e PS5, iniziando dalla console next-gen.

PS5:

FIFA 21 Hitman 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Immortals Fenyx Rising Demon’s Souls No Man’s Sky

PS4:

Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 The Forest The Crew 2 Red Dead Redemption 2 ARK: Survival Evolved Gran Turismo Sport Fall Guys: Ultimate Knockout

Sicuramente molto interessante notare come sia Call of Duty: Black Ops Cold War che FIFA 21 si siano posizionati tra le prime posizioni su entrambe le classifiche PS4 e PS5.

Call of Duty: Black Ops Cold War si è guadagnato il podio su entrambe le console.

Tra i free to play, la cui classifica tiene conto di entrambe le console, è stato Rocket League ad avere la meglio, dopo essere riuscito a battere due colossi come Call of Duty: Warzone e Fortnite, costretti ad accomodarsi sui gradini più bassi del podio

La classifica PS VR è stata invece dominata, come al solito, da Beat Saber, che ha sconfitto senza troppi problemi Job Simulator e Superhot VR.

FIFA 21 è riuscito a venire apprezzato fortemente non solo dai videogiocatori ma anche dai calciatori in carne ed ossa, tra cui un attaccante del Liverpool che è riuscito a diventare il giocatore numero 1 al mondo.

L’enorme successo di Call of Duty: Black Ops Cold War nel mese di gennaio, sia su PS4 che su PS5, è invece sicuramente dovuto anche alla divertente modalità Zombi, che lo scorso mese è stato possibile giocare gratuitamente per una settimana.