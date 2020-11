Call of Duty: Black Ops – Cold War, vendite da capogiro (ma è battuto in UK da un solo gioco)

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie bellica di Activision e Treyarch, nata per essere un soft reboot del franchise di Black Ops, disponibile ormai da pochissimi giorni.

Lanciato venerdì 13 novembre per le console di attuale e nuova generazione, lo sparatutto ha segnato un nuovo record di vendite digitali per il Day 1 del franchise.

Ciononostante, nella classifica settimanale del Regno Unito l’FPS ha dovuto cedere il podio a un’altra, importante uscita di queste settimane, vale a dire Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft. Staremo a vedere se Cold War guadagnerà terreno nelle prossime settimane, “battendo” l’avventura di Eivor e conquistando così la prima posizione anche in altre regioni del mondo.

Poco sotto, la Top 10 UK (via GameIndustry.biz):

Poco più in basso, invece, il messaggio ufficiale di Activision per ringraziare i giocatori del lancio record:

L’uscita di venerdì di Black Ops Cold War ha stabilito un nuovo record, segnando di fatto il più alto numero di vendite digitali del Day One in tutto il mondo nella storia del franchise. Grazie ai giocatori di Call of Duty, ovunque essi siano. Il lancio è solo l’inizio: questo nuovo titolo vi farà entrare nella più grande community di Call of Duty di sempre.

Non vediamo l’ora di offrire un’incredibile quantità di contenuti post lancio gratuiti, eventi e supporto per l’intera comunità, mentre Black Ops Cold War si evolverà proprio come abbiamo fatto l’anno scorso dopo l’uscita di Modern Warfare.