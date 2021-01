Call of Duty: Black Ops Cold War, ora Zombi si gioca gratis!

Se volete avvicinarvi alla storica modalità Zombie in Call of Duty: Black Ops Cold War, prestissimo potrete farlo gratis: l’annuncio è arrivato da una nota ufficiale diramata oggi da Activision, dove leggiamo che avrete una settimana di accesso gratuito, per la prima volta nella storia del franchise di sparatutto.

Questo accesso gratuito sarà disponibile dal 14 al 21 gennaio e vi permetterà di giocare a diverse modalità – una delle quali esclusiva per gli utenti su console PlayStation.

Nel comunicato leggiamo:

Die Maschine

L’enorme acceleratore di particelle situato in un laboratorio polacco abbandonato della Seconda Guerra Mondiale ha aperto uno squarcio verso mostruosità indicibili e forze non morte. Come parte del team di intervento internazionale noto come Requiem, ti infiltrerai nella zona operativa con l’obiettivo di sopravvivere alle ondate di zombi attraverso diversi round per scoprire i segreti di “Die Maschine” o fuggire per salvare la pelle (e portare via delle fantastiche ricompense).

“Die Maschine”, la cui area iniziale rende omaggio alla mappa Zombi originale World at War in cui tutto ha avuto inizio, è un’esperienza Zombi su più round in cui un massimo di quattro giocatori può affrontare gli orrori non morti in attesa. Collabora con gli altri utilizzando decine di armi, equipaggiamento tattico e letale, potenti serie di punti e potenziamenti da campo, come mine a energia o l’Aura curativa, che si caricano con le uccisioni degli zombi.

Hai sbloccato nuove armi di Black Ops Cold War tramite il Battle Pass? Utilizzale nel tuo equipaggiamento iniziale e potenziale strada facendo. Puoi anche equipaggiarti con l’attrezzatura acquistata dalle pareti, tentare la sorte con le armi casuali pescate dalla cassa misteriosa o potenziare le armi che preferisci con la macchina Pack-a-Punch.

Frenesia

Ti serve un ulteriore incentivo, oltre alle ondate soverchianti di zombi, per sopravvivere in “Die Maschine”? Prova Frenesia.

Come al solito, verrai trasportato per via aerea insieme alla squadra, con l’equipaggiamento di tua scelta. Tuttavia, non appena entra in gioco il primo zombi, viene attivato il timer Frenesia. Il tuo operatore esplode se non riesce a uccidere un altro zombi prima dello scadere del timer. Inoltre, il tempo si riduce sempre di più man mano che la partita prosegue! Tieni sempre d’occhio il potenziamento timer Frenesia, che blocca temporaneamente il tempo per tutti i giocatori.

Controlla il tempo e guardati le spalle per sopravvivere a questa nuova modalità Zombi ancora più intensa… e ricorda di utilizzare il ping localizzatore quando giochi con una squadra.

Carneficina (esclusiva PlayStation)

Gli utenti PlayStation possono accedere anche a Carneficina, la nuova esperienza Zombi per due giocatori sulle mappe multigiocatore di Black Ops Cold War.

In questa modalità i giocatori utilizzano l’equipaggiamento a disposizione per affrontare ondate di non morti particolarmente aggressive. A differenza delle tradizionali modalità Zombi a round, in questa una sfera di etere oscuro confina i giocatori in un’area specifica della mappa finché non viene caricata con le anime dei non morti.