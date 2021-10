Quali sono i 5 videogiochi più frustranti in assoluto? Lo svela un sondaggio

Si sa, alcuni videogiochi hanno la facoltà di spingerci al limite della nostra pazienza, riducendo drasticamente il livello di coinvolgimento e aumentando a dismisura la frustrazione.

A parlare dei titoli più frustranti in assoluto stavolta sono i videogiocatori giapponesi, e non sorprende più di tanto che nella classifica appaia anche Sekiro Shadows Die Twice.

Sondaggi del genere sono all’ordine del giorno nel mondo videoludico, e uno dei più recenti ha svelato quali sono i titoli che fanno imprecare di più.

È bene citare anche quello relativo ai giochi con le migliori animazioni di corsa, che non ha mancato di scatenare un acceso dibattito tra i fan.

Adesso, grazie a un sondaggio condotto dal sito Inside-Games, è possibile scoprire quali sono i videogiochi più frustranti secondo il pubblico nipponico, e anche qui non manca qualche sorpresa.

Allo studio hanno partecipato 848 giocatori ai quali è stata posta la domanda «qual è il titolo più frustrante al quale hai mai giocato»? (via GameRant).

Al quinto posto troviamo proprio Sekiro Shadows Die Twice, e la cosa non è del tutto sorprendente (chi conosce bene il titolo non potrà che essere d’accordo).

Al quarto c’è Ghosts ‘n Goblins, platform firmato Capcom lanciato nel 1985 che ha fatto perdere la pazienza a intere generazioni di giocatori a causa del continuo respawn dei nemici e dei movimenti di Sir Arthur, da calcolare al millimetro prima di esibirsi in un salto o in un attacco.

Il terzo posto spetta invece a Dark Souls, altro nome immancabile in una classifica del genere, che sembra aver dato una dose extra di filo da torcere ai giocatori giapponesi soprattutto a causa delle boss fight.

Medaglia d’argento per il primissimo Resident Evil in versione PS1. Secondo i videogiocatori nipponici una delle cause principali per essersi guadagnato il secondo posto è la combinazione di più fattori quali un’atmosfera oppressiva e dei controlli eccessivamente macchinosi.

Al primo posto troviamo, non senza una certa sorpresa, Undertale, RPG sviluppato da Toby Fox lanciato nel 2015, che ha ottenuto la medaglia d’oro a causa della difficoltà del boss finale del percorso del Genocidio. Molti giocatori hanno ammesso che, prima di batterlo, hanno dovuto fare centinaia di tentativi.

Se, oltre a sapere quali sono i giochi più frustranti, volete sapere anche qual è la compagnia più odiata nel gaming, vi abbiamo appena dato la risposta.

Proprio in merito ai giochi difficili, da qualche tempo EA ha in cantiere una soluzione per aiutare i giocatori più in difficoltà nel portare a termine prodotti del genere.

In conclusione, difficili o meno, nei videogiochi preferite i protagonisti maschili o quelli femminili? Mentre ci pensate, un report ha già svelato la preferenza del pubblico.