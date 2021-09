Quali sono i videogiochi che fanno imprecare di più? Arriva una classifica

Immergersi in un’esperienza online può essere piacevole e gratificante per gli appassionati di videogiochi, a patto di riuscire a tenere a freno i nervi e mantenere un sano autocontrollo.

Quando ci si dedica a prodotti che fanno del multiplayer un elemento fondamentale della loro offerta, come nel caso di FIFA, è facile trovarsi davanti videogiocatori molto esperti, che potrebbero rischiare di farci passare il proverbiale brutto quarto d’ora.

I videogiochi hanno spesso avuto (e continuano ad avere) un rapporto conflittuale con l’opinione pubblica e con alcuni settori della stampa, decisi a non farsi sfuggire alcuna occasione per puntare il dito contro i giocatori.

Ma gli eccessi non si limitano a sentenze di disapprovazione e sfociano anche in “studi” dalla questionabile validità, come quello secondo il quale due ore di gioco sarebbero paragonabili a mille addominali.

Chi pensa che tra i prodotti con i quali è più facile perdere la pazienza figuri anche Call of Duty Warzone in effetti non sbaglia, ma non è al primo posto.

Lo sparatutto di Activision rientra comunque nella classifica stilata da Buzz Bingo e riportata da TheGamer, la quale si propone l’inusuale obiettivo di catalogare i cinque giochi che fanno imprecare di più.

La procedura seguita per catalogare i prodotti più “pericolosi” da questo punto di vista ha consistito nella visione di oltre 100 live stream su Twitch e YouTube, grazie alle quali è stato possibile giungere a un risultato abbastanza preciso.

I “vincitori” di questa curiosa sfida sono i seguenti (con relativo numero di imprecazioni per ora giocata):

Rainbow Six Siege – 584

FIFA 21 – 552

Call of Duty Warzone – 484

Halo The Master Chief Collection – 436

GTA V – 428

Lo studio ha inoltre constatato che i giocatori PC sono quelli più tendenti ad abbandonarsi a un linguaggio non proprio elegante rispetto a quanto riscontrato in merito agli utenti PlayStation e Xbox.

Troviamo infatti 380 imprecazioni per ora giocata su PC, 368 su Xbox e 332 su PlayStation. A voi le considerazioni finali.

