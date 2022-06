Quale sarà la trama di The Last of Us Part 3? Parola ai fan

Pochi giorni fa c’è stata la conferma che The Last of Us Part I è in lavorazione per console PS5, sebbene nei desideri dei fan resti anche un eventuale The Last of Us Part III.

Dopo il successo ottenuto dalla Part II la terza avventura di Ellie è infatti in cima alla lista dei titoli più attesi dei prossimo anni.

Dopo l’annuncio ufficiale della Part I, infatti, in molti hanno iniziato a pensare dove potrebbe andare a parare il terzo capitolo della saga Naughty Dog.

Ora, dopo che già alcuni mesi fa gli appassionati si erano dati appuntamento per immaginare un’eventuale trama di TLOU3, ora sono tornati sull’argomento tirando fuori idee davvero niente male.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama e soprattutto sui personaggi principali di The Last of Us Part II. Proseguite a vostro rischio solo se avete finito la seconda avventura targata Naughty Dog.

Via Reddit, l’utente the_lost_username ha infatti chiesto alla community le loro idee circa la direzione che potrebbe prendere la storia di The Last of Us Part III.

Un giocatore ha infatti immaginato che: «Penso che Ellie dovrebbe assumere una sorta di ruolo di leadership in cui cerca di unire diverse città e fazioni per rendere tutti più forti, una sorta di ‘cura’ diversa per il problema».

«Penso che sarebbe bello per Ellie fare qualcosa della sua vita invece di tormentarsi su quello che avrebbe potuto fare».

Un altro fan ha invece scritto: «Lentamente ma inesorabilmente l’umanità sta recuperando il proprio territorio e credo che alla fine della storia vedremo Ellie arrivare a un punto in cui potrà vivere una vita semi normale. L’aspetto negativo è che la stragrande maggioranza delle morti umane nella seconda parte è stata il risultato diretto della guerra tra WLF e Serrafiti, oltre che di una vendetta meschina».

«La mia idea è che quando l’infezione da Cordyceps sia finita o almeno ridotta a una situazione gestibile, Ellie avrà l’età di Joel quando è iniziata l’epidemia, seduta sul suo divano con J.J., il quale ha invece l’età di Sarah poco prima di morire. Insieme, potrebbero vivere la vita che Joel non ha potuto avere.»

Un altro fan, in maniera più fantasiosa immagina invece che: «Voglio che Ellie incontri un’altra persona immune, potrebbero anche avere un momento alla Spider-Man in cui quando si incontrano per la prima volta finiscono per litigare, cadendo poi in un nido di spore, si guardano come a dire ‘Aspetta, non stai tossendo?. ‘Neanche tu stai tossendo!’».

Restando in tema, mesi fa alcuni fan hanno provato ad analizzare la storia della Part II da una semplice domanda: se poteste cambiare un solo dettaglio della storia, quale sarebbe?

Ma non solo: una bozza della sceneggiatura di The Last of Us Part III sarebbe stata messa nero su bianco, tanto che lo sviluppo dovrebbe iniziare prima di quanto previsto.