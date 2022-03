Elden Ring, un giocatore ha visto un fantasma (ed è rimasto sconvolto)

Elden Ring è un gioco che ha sicuramente dalla sua una community viva e appassionata, a poche settimane di distanza dall’uscita ufficiale.

Il soulslike di FromSoftware ha infatti permesso al genere dei souslike di diventare ancora più celebre rispetto al passato, tanto che le testimonianze portare in queste ore sui forum sono davvero moltissime.

Se qualcuno ha infatti scovato un bug che farà provare un brivido a tutti i fan di Skyrim, un altro giocatore ha ora registrato un incontro “soprannaturale” piuttosto strano.

Come riportato da Game Rant, un giocatore ha vissuto un momento di crisi esistenziale dopo aver notato il fantasma di un giocatore del tutto uguale lui e che agisce allo stesso identico modo.

Elden Ring, come tutti i soulslike di FromSoftware, vede la presenza nel gioco di alcune “immagini spettrali” degli altri giocatori, che irromperanno occasionalmente nelle nostre partite.

Questa sorta di fantasmi sono in realtà brevi clip di azioni compiute da altri giocatori, di solito con un ritardo di circa 30 secondi.

Questi promemoria in-game spesso servono ad anticipare le nostre mosse, magari dandoci qualche utile suggerimento, sebbene l’utente di Reddit Mo3Q ha avuto un incontro un po’ più diverso dal solito.

Il giocatore in questione ha infatti visto il fantasma di un altro utente collegato chissà da dove che sembrava essere il suo esatto duplicato, inclusa l’arma imbracciata e l’armatura indossata.

Il giocatore stava esplorando uno dei dungeon della miniera di cristallo del gioco, equipaggiato con la rara combinazione di armatura Blackflame Monk e Grafted Blade Greatsword.

Dopo aver ucciso uno dei nemici della miniera, l’utente Reddit rimane di sasso mentre osserva il fantasma apparso accanto a lui, vestito esattamente con lo stesso equipaggiamento e in grado di colpire lo stesso nemico allo stesso modo.

Sicuramente, si tratta di un incontro davvero molto raro, visto che è molto difficile – per non dire impossibile – incappare in situazioni surreali del genere: a quanto pare, però, anche nei soulslike vige la regola del mai dire mai.

