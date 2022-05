Qualcuno ha trasformato The Last of Us 2 in una serie Netflix

The Last of Us diventerà nel corso del 2023 una serie TV, sebbene i videogiochi originali abbiano ancora molto fascino nei confronti dei giocatori.

Tanto il primo capitolo quanto il secondo hanno infatti lasciato il segno nel cuore dei giocatori.

Se l’uscita della serie è purtroppo ancora lontana, i fan hanno comunque trovato il modo di ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Come riportato anche via Reddit, un appassionato ha infatti ricreato l’opening intro della serie Netflix Arcane (recensita anche sulle nostre pagine) ma coi personaggi di The Last of Us Part II.

Il bravissimo ‘cristiandrakeyt’ ha infatti dato vita a una piccola, grande opera di ingegno, così simile all’originale da lasciare davvero sorpresi.

Nel video che trovate poco sotto, infatti, possiamo ammirare l’opening intro realizzata proprio sullo stile dello show animato dedicato a League of Legends.

Sia i movimenti di camera, che le scritte dedicate al cast e ai vari membri del team di sviluppo, passando per i colori e la musica di sottofondo, sono in tutto e per tutto simili a quanto visto nella opening intro di Arcane. Poco sotto, il video che mostra l’ottimo risultato finale.

Poco sotto, invece, trovate l’opening intro originale di Arcane, in modo da fare tutti i confronti del caso (il filmato lascia ben poco spazio all’immaginazione).

