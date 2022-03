Qualcuno ha reintrodotto in Skyrim una (curiosa) caratteristica di Morrowind

The Elder Scrolls V: Skyrim è uno degli open world più importanti della recente storia videoludica, che ha posto le basi per tanti altri prodotti che hanno cercato di emulare i suoi punti di forza.

Nonostante abbia da poco compiuto dieci anni, l’RPG di Bethesda continua ad essere un evergreen, un titolo decisamente irrinunciabile per tutti gli amanti del genere, e a cui vale sicuramente la pena di dare un’occhiata anche per i giocatori meno avvezzi ai giochi di ruolo così vasti.

Per comprendere fin dove è arrivato il gioco, basti considerare che è riuscito ad appassionare anche una fantastica signora di 85 anni, che purtroppo ultimamente ha avuto dei problemi di salute.

Adesso, dopo che qualcuno ha deciso di costruire Skyrim in un famosissimo simulatore di vita, c’è chi ha pensato a una mod in grado di rendere maggiormente definite e distinguibili le posture delle differenti razze presenti nel titolo.

Proprio come in Morrowind, la mod Beastly Beastmen (via Gamerant) rende le razze dall’aspetto animale più particolari facendole camminare sulle punte dei piedi piuttosto che sulle piante degli stessi.

Il creatore si chiama Rogueshot e ha rifatto tutti gli scheletri di razze come gli Argoniani e Khajiit, il tutto, a suo dire, per rendere l’atmosfera del gioco più immersiva.

Molte sono infatti le specie animali che non utilizzano l’intera pianta del piede mentre camminano, poggiare prima il tallone come fanno gli esseri umani è più raro.

Pensiamo ad animali come i cavalli, cani, gatti o uccelli, che utilizzano tutti le proprie falangi e sono infatti detti digitigradi.

Oltre al modo di camminare, vengono modificate anche altre parti del corpo, come il collo, la testa, le spalle e la spina dorsale.

Per concludere, sempre per quanto riguarda mod di Skyrim, ce n’è una che cambia in modo bizzarro le frasi visualizzate nei caricamenti, e non mancheranno di strapparvi qualche risata.