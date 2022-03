Adesso non vi annoierete più durante i caricamenti di Skyrim

Nonostante siano passati dieci anni dalla sua release, The Elder Scrolls V: Skyrim continua ad appassionare sempre più giocatori, pronti ad avventurarsi nelle vaste lande del gioco.

L’open world RPG di Bethesda senza dubbio deve la sua grandissima longevità anche grazie al supporto per le mod, mezzi tramite cui i fan più appassionati possono mettere in moto la loro creatività per aggiungere nuovi contenuti al titolo, che di per sé è comunque già molto ricco.

Se qualcuno si è dilettato nella creazione di espansioni pronte a portarci negli abissi, e qualcun altro ha deciso di far diventare Skyrim un gioco dall’ambientazione simile a quella di Cyberpunk 2077, adesso c’è chi ha pensato a un modo per aggiungere un po’ di ironia.

In un post su Reddit, l’utente wtfamidoinglol42 ha mostrato una mod un po’ particolare, che permette di alleggerire lo spirito durante i caricamenti del famoso RPG.

Durante quest’ultimi, di solito a schermo appaiono dei suggerimenti, o delle spiegazioni circa il funzionamento del gioco, approfondimenti sulla storia del mondo stesso di Skyrim.

Ora, grazie a questa mod, è possibile visualizzare commenti ironici che, ad esempio, sbeffeggiano le creature che vengono visualizzate durante l’attesa dei caricamenti.

Come potete notare dal post riportato qui sopra, la natura delle didascalie è decisamente canzonatoria. In questo caso sono stati presi di mira i Troll, in un divertente parallelismo che non si riferisce alle creature del gioco, ma a quelli che si celano «nei meandri di Reddti, 4Chan, Youtube e Twitter».

Tuttavia, se non avete mai abbastanza di questi contenuti aggiuntivi dedicati a Skyrim, potete anche cimentarvi nell’intera avventura nei panni di un granchio o, perché no, fare la conoscenza di un personaggio molto amato dai fan dei giochi PlayStation.

Infine, se pensate di avere giocato per tanto tempo a The Elder Scrolls V, potreste sbagliarvi di grosso, poiché c’è un giocatore che ha totalizzato un numero di ore impressionante.