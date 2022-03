Skyrim è così bello che è stato trasformato in un simulatore di vita

The Elder Scrolls V Skyrim è un titolo così importante da aver fatto scuola nella sua categoria, un gioco che definire seminale è poco.

L’ultimo capitolo della saga di Bethesda ha infatti lasciato un solco nell’industria, così marcato che è davvero impossibile rimanere impassibili.

Del resto, parliamo di un gioco che ha persino appassionato un’arzilla 85enne definita “Nonna Skyrim”, la quale ha purtroppo avuto di recente vari problemi di salute.

Ora, tralasciando il fan ha ricreato una delle sue aree preferite di Skyrim con l’Unreal Engine 5 (facendolo diventare next-gen a tutti gli effetti) qualcun altro ha ben pensato di includere Skyrim in… The Sims 4.

Come riportato da DSO Gaming, lo youtuber DrGluon ha ricostruito The Elder Scrolls V Skyrim nel quarto capitolo del simulatore di vita The Sims, e ha condiviso un video per mostrarlo al mondo.

Da quello che possiamo vedere, DrGluon ha praticamente ricreato Whiterun in The Sims 4, qualcosa che sicuramente farà sorridere tutti i fan di Skyrim.

Ora la grande domanda è… perché tutto ciò? La risposta in questo caso è: perché no? Questo remake/demake non renderà infatti Skyrim o The Sims 4 giochi migliori o peggiori, ma è sicuramente encomiabile il tentativo.

Sfortunatamente, non c’è modo di scaricare questa creazione e giocarci, ragion per cui dovrete accontentarvi del filmato sottostante.

Sempre parlando di stranezze legate al gioco in questione, un giocatore ha totalizzato nel titolo Bethesda un numero di ore davvero impressionante.

Ma non è tutto: un altro fan particolarmente abile ha iniziato a dilettarsi realizzando un vero e proprio DLC in grado di portarci nelle profondità degli abissi.

Infine, per quanto riguarda altre creazioni bizzarre, una mod cambia le frasi visualizzate durante i caricamenti con alcune decisamente sarcastiche.