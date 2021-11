Halo Infinite, quando arriva la campagna co-op? Ci sono brutte notizie

Fra poche settimane sarà finalmente disponibile per tutti i giocatori la modalità campagna di Halo Infinite, che proseguirà il grande viaggio di Master Chief in uno degli universi più amati dai fan Xbox.

La modalità sarà naturalmente inclusa anche su Xbox Game Pass ma, come chiarito più volte dagli sviluppatori, sarà inizialmente disponibile solo in single-player: per poterla affrontare in co-op sarà necessario avere ancora pazienza.

Il team sta lavorando infatti duramente per garantire che la campagna possa essere spettacolare e divertente, come già dimostrato da un video confronto molto dettagliato.

Anche noi abbiamo avuto la possibilità di provarla in anteprima e ne siamo rimasti conquistati: le premesse per la consacrazione dei 343 Industries ci sono certamente tutte.

Inizialmente, 343 Industries aveva deciso che ogni stagione di Halo Infinite sarebbe cambiata ogni 3 mesi, al fine di poter fornire sempre una maggiore quantità di contenuti ai propri appassionati.

Tuttavia, per la prima stagione le cose starebbero andando diversamente: gli sviluppatori hanno infatti stabilito che la Season 1 adesso durerà fino a maggio 2021, dato che servirà più tempo per la realizzazione dei contenuti dedicati.

Come segnalato da Eurogamer.net, questo significa anche che sono state rinviate la campagna co-op e la modalità Forgia, dato che sarebbero dovute arrivare solo durante le prossime stagioni.

Joseph Staten di 343 Industries ha infatti confermato a Eurogamer.net le speculazioni fatte da appassionati e addetti ai lavori: sarà necessario aspettare il mese di maggio 2022 prima di poter affrontare la campagna di Halo Infinite in compagnia dei nostri amici.

Per quanto riguarda invece la modalità Forgia, gli sviluppatori avevano già chiarito che sarebbe arrivata soltanto durante la stagione 3: se venissero confermate dopo la stagione 2 le tempistiche di 3 mesi, questo significherebbe che potrebbe arrivare ad agosto 2022, ma non è ancora arrivata una finestra di lancio più precisa.

Staten ha chiarito che la decisione è stata presa perché si tratta di feature molto richieste dai fan e il team deve assicurarsi che vengano nel migliore dei modi: gli appassionati dovranno dunque pazientare ancora un po’ e continuare a divertirsi da soli o nella modalità multiplayer, già disponibile.

Proprio la modalità multigiocatore è già diventata un grande successo: su Steam è diventato il miglior lancio Xbox di sempre.