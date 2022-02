Qualcuno avrà un gioco diverso su PlayStation Plus a marzo

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony che permette di usufruire di una serie di vantaggi, tra cui portarsi a casa dei giochi gratis ogni mese e la possibilità del multiplayer online.

Negli ultimi giorni sono stati svelati i giochi gratuiti che ogni abbonato al servizio su PS4 e PS5 potranno scaricare nel mese di marzo, che ormai è alle porte.

Nel frattempo intanto sono ancora disponibili i giochi gratis di febbraio, che saranno riscattabili ancora per qualche giorno.

C’è qualcuno però che riceverà un titolo diverso tramite PS Plus.

Recentemente, infatti, PlayStation Asia si è espressa sui social condividendo i nomi dei giochi di marzo inclusi con PlayStation Plus, facendo notare una differenza con quelli resi già noti precedentemente.

I titoli di PS Plus mostrati PlayStation Asia includono Brothers: A Tale of Two Sons, che sostituisce Ark: Survival Evolved, presente nella lista che già conoscevamo.

PlayStation Plus games for March: ‍ Brothers: A Tale of Two Sons

️ Team Sonic Racing

Ghostrunner And for this month only, Ghost of Tsushima: Legends is available as a bonus title. pic.twitter.com/f5Q6B8ydix — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) February 24, 2022

Non è stato aggiunta nessuna specificazione riguardo l’esclusione di Ark dal catalogo di questo mese.

Ad ogni modo, Brothers: A Tale of Two Sons è un titolo decisamente peculiare, in cui si potranno controllare contemporaneamente (e giocare anche in co-op) due fratelli intenti in un viaggio della speranza dai toni fiabeschi. Il gioco mette di fronte a numerosi enigmi, da risolvere mediante il controllo sapiente dei due ragazzi.

Ricordiamo che questo mese c sarà un titolo bonus nella lineup: Ghost of Tsushima: Legends, che sarò sicuramente una gradita presenza per tutti i fan della famosa IP di Sucker Punch.

Sembra inoltre che nel prossimo mese di marzo dovremo aspettarci un nuovo evento PlayStation, e questa volta dovrebbe essere davvero da non perdere.

Infine, anche Xbox ha svelato i giochi gratis di Games With Gold per il mese di marzo: ecco quali.