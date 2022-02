Games With Gold, svelati in anticipo i giochi gratis di marzo

Xbox si starebbe preparando ad aggiornare il catalogo di Games With Gold, rendendo disponibili per il download giochi gratis anche a marzo.

L’iniziativa riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate permette di riscattare titolo e poterli giocare per sempre, a patto di avere un’iscrizione attiva.

Per il mese di febbraio l’offerta si è rivelata piuttosto ricca, grazie all’aggiunta di giochi di un certo peso per tutta l’utenza.

Senza contare anche che da poco sono stati aggiunti ufficialmente alla propria raccolta altri due titoli già disponibili per il download grazie a Games With Gold.

I titoli Xbox Live Games With Gold di marzo 2022 sono stati apparentemente rivelati prima dell’annuncio ufficiale di Microsoft, come riportato da VGC.

I giochi sono stati confermati in anticipo ancora una volta dall’utente Dealabs ‘billbil-kun’, già dimostratosi davvero affidabile dopo aver fatto trapelare in anticipo la line-up di PlayStation Plus in più occasioni, così come i titoli Games With Gold e la promozione 15 Days of Free Games di Epic Games Store.

Secondo il leaker, i titoli Xbox Live Games With Gold di marzo 2022 saranno i seguenti:

The Flame in the Flood: dal 1 al 31 marzo 2022

Street Power Soccer: dal 16 marzo al 15 aprile 2022

Sacred 2 Fallen Angel: dal 1 al 15 marzo 2022

SpongeBob’s Truth or Square: dal 16 al 31 marzo 2022

Attendiamo ora una conferma ufficiale da parte della Casa di Redmond, la quale dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Parlando di Xbox Game Pass alla fine di febbraio dovremo salutare 6 giochi, tra i quali c’è anche un big molto amato firmato da Square Enix.

Ma non solo: a partire dalla giornata di oggi sono anche disponibili 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass (c’è anche Dragon Ball FighterZ).