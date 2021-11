Qual è il Pokémon più amato di sempre? La risposta è una sorpresa

Pokémon celebra 25 anni nel 2021, nel momento di sua massima espansione come brand videoludico e fenomeno di cultura pop.

Videogiochi, manga ed anime, carte e gadget di ogni tipo hanno contribuito a consolidare i mostri di Nintendo e The Pokémon Company nel mondo.

Un brand che ha sviluppato negli anni una fanbase molto affezionata, e in alcuni casi anche molto feroce nei confronti di The Pokémon Company, come abbiamo scoperto di recente.

Ma è un videogioco così amato che anche altri titoli, come l’insospettabile Genshin Impact, si è fatto influenzare da alcune dinamiche di gameplay.

Negli anni il conteggio delle creature presenti nel mondo di Pokémon è diventato sconfinato, e ad ogni videogioco come Spada e Scudo la lista viene sempre aggiornata ovviamente.

È possibile, quindi, stabilire una classifica dei Pokémon più amati di sempre dai fan? Ovviamente sì, perché qualcuno è riuscito in questa gargantuesca impresa.

Come riporta Nintendo Life, c’è chi è riuscito a monitorare una grandissima parte delle conversazioni che vengono fatte online sul tema Pokémon, con l’obiettivo di capire quali siano i più amati.

I criteri per la lista sono la presenza all’interno delle conversazioni, ma anche il sentimento che i fan rivolgono verso la data creatura.

Bando alle ciance, ecco la classifica:

Pikachu 2,300,648 21.9 8.54 Eevee 636,373 26.4 7.37 Charizard 567,763 25.6 7.56 Mewtwo 427,822 19.1 11.8 Bulbasaur 352,190 25.7 9.02 Charmander 265,760 31.2 5.25 Gengar 246,444 25.3 9.54 Squirtle 241,259 25.6 5.96 Lucario 231,319 24.5 10.8 Gardevoir 218,200 22.6 7.56 Snorlax 212,929 23.6 11.3 Blastoise 162,794 19.5 6.04 Umbreon 159,987 30.8 5.3 Garchomp 156,910 14.1 7.3 Dragonite 132,879 21.8 11.9 Gyarados 126,151 10.6 4.99 Absol 121,755 21.7 8.91 Jigglypuff 121,314 17.7 7.44 Tyranitar 100,761 10.7 3.62 Mudkip 80,343 25.6 7.57 Arcanine 78,050 27.1 5.41 Ninetales 67,606 21.4 6.27 Blaziken 64,580 24.2 9.52 Typhlosion 52,025 25.5 9.59 Ampharos 50,482 20.9 5.48 Flygon 42,581 20.4 6.51 Scizor 39,557 19.8 7.8 Luxray 39,455 24.1 10.3 Infernape 36,707 21.4 10.7 Torterra 31,770 21.8 8.73

Nonostante Pikachu sia ovviamente il Pokémon più famoso con un netto distacco, non è il più amato. La mascotte del brand è dell’azienda è ovviamente dappertutto, ma il mostriciattolo più amato è Charmender.

Sorpresi da questa classifica? Ci sono pochissime creature tra quelle presenti nei prossimi remake, i quali hanno già ricevuto un aggiornamento del day one senza motivo.

Leggende Pokémon Arceus è il titolo più atteso senza dubbio per la sua ventata di novità, ed ha al suo interno alcune creature esclusive.

Tra le tante polemiche ci sono state quelle legate a Pokémon Unite, che non smette di far discutere i fan.