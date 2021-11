Leggende Pokémon Arceus, c’è un Pokémon catturabile solo se avete Spada e Scudo

Per promuovere l’imminente arrivo di Leggende Pokémon Arceus, Nintendo ha svelato un bonus esclusivo per i più grandi appassionati della serie.

Leggende Pokémon Arceus infatti metterà a disposizione diverse ricompense per chiunque abbia già giocato ai precedenti capitoli della serie, offrendo anche un Pokémon misterioso di quarta generazione che potrà essere ottenuto esclusivamente con Spada e Scudo.

Il titolo aveva attirato fin da subito l’attenzione dei fan per via della sua somiglianza con Zelda Breath of the Wild: alla fine però è stato chiarito che non sarà un open world, rendendolo dunque un paragone inesatto.

La notizia aveva deluso profondamente una larga categoria di fan, al punto che c’è chi ha deciso di ricreare un bellissimo Pokémon open world, augurandosi che Game Freak decida presto di seguire tale strada.

In ogni caso, Nintendo of America ha pubblicato sui propri account social diverse novità per chiunque abbia giocato i precedenti capitoli della serie, che riceveranno dei bonus esclusivi nel nuovo rivoluzionario episodio (via Nintendo Life).

La più interessante riguarda sicuramente i possessori di Spada e Scudo, che riceveranno la chance di poter catturare Shaymin, il misterioso Pokémon di tipo erba introdotto su Diamante e Perla.

A differenza di quanto accaduto con distribuzioni precedenti, non sarà dunque aggiunto automaticamente alla nostra squadra, ma ci permetterà semplicemente di sbloccare l’incontro necessario per poterlo catturare: inoltre, saremo in grado di ottenere l’apposito set Shaymin indossabile dal nostro protagonista.

Hey Trainers, have play data from #PokemonSwordShield? If so, you’ll get a chance to catch the Mythical Pokémon Shaymin in #PokemonLegendsArceus! Plus, you’ll be able to claim the Shaymin Kimono Set when the game releases on 1/28!https://t.co/wZqRl3zhBr pic.twitter.com/Wol6uZWoSQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 10, 2021

Le sorprese per i fan non sono però finite qui: nel caso possediate anche dati di salvataggi di Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, potrete ottenere le rispettive maschere delle mascotte equipaggiabili.

Secondo quanto segnalato da Nintendo, non sarà necessario possedere entrambe le versioni: anche con solo una di queste, sarete in grado di ricevere sia la maschera di Pikachu che di Eevee.

More good news Trainers! By having play data from either version of #PokemonLetsGo on your #NintendoSwitch, you’ll be able to claim both a Pikachu Mask and an Eevee Mask in #PokemonLegendsArceus. Wear these cute Pikachu- and Eevee-themed masks while you explore the Hisui region! pic.twitter.com/FLDxV5EZVi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 10, 2021

Insomma, la casa di Kyoto non vuole che gli utenti si dimentichino dei precedenti episodi della serie, nonostante siano in arrivo due capitoli importanti nelle prossime settimane: queste ricompense assicureranno che i fan della saga più fedeli saranno premiati per i loro sforzi.

Non è tuttavia chiaro se Shaymin abbia una difficoltà considerabile al livello delle boss fight, che hanno già dimostrato di essere spettacolari da vedere.