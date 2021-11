Pokémon, gli sviluppatori hanno sofferto molto per le critiche dei fan

Negli ultimi anni, i giochi Pokémon hanno fatto discutere molto i fan, che spesso hanno avuto da ridire sul risultato finale dei loro prodotti preferiti.

Nel mirino ci sono gli ultimi episodi usciti per Nintendo Switch, i quali non sono riusciti a supportare le altissime aspettative dei fan.

Per fortuna ci sono titoli come New Pokémon Snap, che hanno dato qualcosa ai fan di cui essere molto felici al contrario.

Mentre Pokémon GO, invece, prosegue imperterrito la sua cavalcata aggiungendo nuovi contenuti ad ogni occasione.

Mentre il franchise compie un traguardo importante, perché quest’anno Pokémon festeggia ben 25 anni, The Pokémon Company si ritrova a capire come cambiare in futuro.

In questo senso è molto interessante l’intervista rilasciata da C.J. Smith, direttore del consumer marketing, ai colleghi di Axios Gaming.

Nell’articolo si parla ovviamente del successo del franchise che ha generato 5.1 miliardi solo nel 2020, così come delle iniziative che hanno visto il brand legato a personalità come Katy Perry.

Se Pokémon Unite è stato accolto con un inaspettato calore viste le premesse, C.J. Smith si esprime riguardo a come il team di sviluppo ha reagito alle tante critiche degli ultimi tempi:

«Abbiamo un gruppo di creatori e professionisti che lavorano in The Pokémon Company che ne ha passate molte, viste e sentite altrettante. Hanno la pelle più dura di altre persone perché hanno subito parecchio.»

Per quanto riguarda il futuro c’è sicuramente la volontà di coniugare la volontà creativa del team con le richieste dei fan, così come di ascoltare anche la fanbase più adulta che è sempre di più.

Tra i titoli più attesi c’è sicuramente Leggende Pokémon: Arceus, che promette di rivoluzionare il gameplay della serie con tanto di creature esclusive.

Ma non è l’unico, perché a brevissimo usciranno due attesissimi remake con tanto di patch del day one arrivata molto in anticipo.

In Unite, invece, di recente sono stati tolti alcuni elementi senza alcun preavviso.