Qual è il personaggio più odiato di Elden Ring? Ecco le scelte dei fan

L’interregno di Elden Ring è un luogo incredibilmente vasto e ricco di personaggi carismatici e affascinanti, ma allo stesso tempo esistono molteplici NPC che hanno fatto arrabbiare più di un Senzaluce.

Dopo mesi di discussioni prevalentemente incentrate sulla narrativa e nella scelta dei migliori personaggi, la community di Elden Ring (lo trovate su Amazon) questa volta ha deciso di riunirsi per scoprire quali sono i personaggi che avrebbero maggiormente bisogno «di un pugno in faccia».

TheGamer segnala infatti un’interessante discussione sul forum Reddit dedicato con risposte molto diverse e dalle giuste motivazioni che, curiosamente, non includono alcun boss tra i vincitori: nonostante la loro brutale difficoltà, nessuno dei nemici sarebbe al punto da venire odiato così tanto dai Senzaluce.

Una delle prime risposte, e forse anche la più ovvia, con cui la discussione ha avuto inizio è Seluvis: il sarcasmo e la derisione in ogni singola parola pronunciata al giocatore è davvero difficile da sopportare, ma necessario per portare a termine la questline dedicata a Ranni, che porta a quello che è stato votato dalla community come il miglior finale del gioco.

Un’altra scelta particolarmente popolare tra i personaggi più odiati è il Dung eater, questo non solo per il modo in cui si rivolge al giocatore, ma anche e soprattutto per la sua “particolare” scelta d’abbigliamento, che rende il tutto ancora più insopportabile.

La terza scelta più popolare che conquista la poco ambita “medaglia di bronzo” è Viso Bianco Varré, uno dei primissimi personaggi che incontrerete nell’Interregno di Elden Ring e che ci introdurrà all’ormai celebre termine «maidenless», divenuto ormai un meme tra la community del capolavoro open world.

Alcune menzioni d’onore da segnalare sono quelle dedicate a Sir Gideon Ofnir e a Patches, ma pur con i loro difetti tali NPC non sono mai arrivati davvero al livello di volerli soltanto «prendere a pugni». In ogni caso, anche l’aver creato personaggi così insopportabili è sicuramente un altro grande merito merito di FromSoftware, in grado di rendere l’atmosfera ancora più personale e credibile.

Ma per quanto possiate amare i suoi personaggi, probabilmente non arriverete mai al livello di un fan davvero speciale, talmente innamorato di Elden Ring da aver deciso di omaggiarlo con… un cartonato di Hidetaka Miyazaki alto sei metri.

Nel frattempo, la community ha deciso di continuare a condurre folli esperimenti nell’Interregno, mettendo perfino alla prova tutti i boss del gioco contro un esercito di 50 cani.