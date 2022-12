Qual è il finale migliore in Elden Ring? I fan scelgono i vincitori

Ogni viaggio videoludico è destinato a concludersi, anche quelli più epici come Elden Ring: il soulslike open world è in grado di tenere conto delle scelte dei Senzaluce, offrendo diversi finali possibili per il destino dell’Interregno.

Il capolavoro di FromSoftware (che trovate in offerta su Amazon) ha monopolizzato le discussioni videoludiche in rete per tutto il 2022, permettendo ai fan non solo di condividere segreti e curiosità, ma anche di riflettere su quali potessero essere le scelte migliori o più popolari.

Un aspetto che si è naturalmente riflettuto anche su uno dei possibili finali del gioco: nonostante la proverbiale difficoltà di Elden Ring, gli ultimi dati ci hanno infatti confermato che è stato il gioco più finito del 2022, pur essendo anche quello più abbandonato dai fan.

Il soulslike offre a tutti i Senzaluce la possibilità di ottenere ben 6 finali diversi per il destino dell’Interregno: in vista della fine del 2022, i fan si sono dunque riuniti su Reddit per chiedersi quale fosse la conclusione realizzata meglio o, più semplicemente, la più popolare.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sui finali di Elden Ring. Se non avete ancora concluso la vostra avventura nell’Interregno, sconsigliamo fortemente di proseguire la lettura.

TheGamer riporta gli interessanti risultati di un thread su Reddit che, probabilmente con poca sorpresa dei fan più incalliti, ha deciso di premiare l’Era delle Stelle come il miglior finale possibile.

Si tratta infatti del finale legato a Ranni, uno dei personaggi più affascinanti di tutto Elden Ring e anche uno di quelli che permette un maggior coinvolgimento per gli utenti, dato che è collegato a una lunga serie di quest.

Il secondo finale più popolare, forse con un po’ di sorpresa, è quello più negativo per il destino dell’Interregno: parliamo naturalmente del Signore della Fiamma Frenetica, la conclusione che porterà fuoco e fiamme su tutto il mondo e che non vi permetterà di scegliere alcun epilogo diverso, se sceglierete di perseguirlo fino in fondo.

Curiosamente, molti utenti hanno però deciso di sceglierlo solo perché lo avevano attivato per errore, mentre altri utenti sottolineano come le difficoltà si erano dimostrate così tanto frustranti che distruggere il mondo si è rivelato particolarmente soddisfacente.

Gli altri 4 finali non si sono invece rivelati particolarmente popolari, non aiutati anche dal fatto che si tratta di piccole variazioni di quella che è fondamentalmente la stessa conclusione, mentre l’Era delle Stelle e il Signore della Fiamma Frenetica sono quelli che hanno intrigato maggiormente la community, per motivi estremamente diversi.

Vedremo se i prossimi aggiornamenti permetteranno di espandere ulteriormente anche le conclusioni: FromSoftware ha ammesso che ci sono «diverse cose» che intendono aggiungere su Elden Ring.

Nel frattempo, la community si sta divertendo nel realizzare folli mod in grado di trasformare l’Interregno: proprio nelle scorse ore ve ne abbiamo segnalate due molto particolari, in grado di trasformare il gioco rispettivamente sia in Pokémon Scarlatto che nel popolare anime e manga One Piece.