One Piece nell’Interregno di Elden Ring è un sogno per i fan

Elden Ring, uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è da tempo al centro di mod davvero sorprendenti realizzate dai fan.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition a buon prezzo su Amazon) ha infatti visto nel tempo i giocatori sbizzarrirsi con alcuni omaggi realmente belli da vedere.

Proprio di recente un modder ha deciso di modificare il celebre soulslike open world per trasformarlo in Pokémon Scarlatto, sebbene ora un altro fan ha deciso di spingersi ancora oltre.

Già ad agosto scorso qualcuno aveva infatti deciso di fondere il mondo di One Piece con quello di Elden Ring, ma il risultato raggiunto ora ha dell’incredibile.

Come riportato anche da DSO Gaming, ‘MrMorritos3D’ ha rilasciato un incredibile mod pack di contenuti di One Piece per l’RPG d’azione fantasy di FromSoftware.

Questa mod cambia molti dei boss di Elden Ring con personaggi e villain di One Piece. Inoltre, consente di controllare Rufy stesso. Entrando nei dettagli, ecco le modifiche apportate da questa mod.

Kizaru: Margitt/Morgott

Akainu: Godrick

Kurohige: il nobile Godskin

Doffy: l’apostolo Godskin

Boa Hancock: Rennala

Lucci: Maliketh

Remi: il gigante di fuoco

Magellano: Mogh

Gol D Roger: Radagon

Reyleigh: Melina

Marines: soldati Godrick

Si tratta di una mod imperdibile per tutti i fan di One Piece, che potete scaricare da questo indirizzo. Di seguito potete trovare anche un trailer gameplay che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Parlando ancora del soulslike in questione, Elden Ring Dark Moon è un pacchetto pensato per i fan del titolo di From, oltre che quelli del seminale Bloodborne.

Ma non solo: un’altra mod diventata virale sui social davvero folle ha portato Bill Clinton giocabile su Elden Ring, cavalcando la scia di quello che è ormai diventato di diritto il meme dell’anno.

Infine, i fan di Rufy e il resto della ciurma è meglio che tengano d’occhio il prossimo One Piece Odyssey, il quale promette di essere davvero molto interessante.