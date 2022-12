Elden Ring diventa… Pokémon Scarlatto: la nuova folle mod trasforma l’Interregno in Paldea

La creatività di alcuni fan non smette mai di sorprendere, soprattutto per quanto riguarda i lavori svolti su Elden Ring: un modder stavolta ha deciso di modificare il celebre soulslike open world per trasformarlo in… Pokémon Scarlatto.

Questo incredibile e folle lavoro non solo vi permetterà di cavalcare Koraidon, il leggendario di Scarlatto (lo trovate su Amazon) anche nell’Interregno, ma anche affrontare alcune delle più temibili creature di Paldea con la celebre difficoltà di Elden Ring.

L’utente Twitter Arestame (via TheGamer) ha infatti pubblicato sul proprio profilo un nuovo folle trailer che mostra la mod in azione: il Senzaluce si trasformerà in uno dei nuovi allenatori di Pokémon, costretto però a combattere con ben pochi aiuti mostri diventati ancora più temibili.

Nella mod possiamo infatti scoprire non soltanto teneri Quaxly selvatici, ma anche creature come un temibilissimo Skeledirge pronto a incenerirci e incontri inaspettati, come Centri Pokémon trasportati sopra temibili colossi.

Skeledirge non ha mai fatto così paura.

Potete osservare voi stessi questo incredibile — e folle — lavoro svolto da Arestame nel dettaglio direttamente nel suo trailer ufficiale, che vi allegheremo qui di seguito:

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg — Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022

Se alcuni giocatori desideravano un capitolo di Pokémon più “maturo”, questa mod di Elden Ring potrebbe riuscire senza dubbio ad accontentarli. Se non altro, esplorare l’Interregno in groppa a Koraidon deve essere un’esperienza sicuramente molto interessante.

Al momento non è chiaro se la mod sarà rilasciata al pubblico o se verrà realizzata anche una versione Violetto per chi preferisse Miraidon, ma l’idea di un soulslike ambientata in un mondo di Pokémon più brutale resta inquietante ed affascinante allo stesso tempo.

Ricordiamo che il modder era già diventato virale sui social per via di un altro lavoro altrettanto folle che ha portato Bill Clinton giocabile su Elden Ring, cavalcando la scia di quello che è ormai diventato di diritto il meme dell’anno.

Chissà se una mod a tema Pokémon riuscirebbe a convincere alcuni fan a dare una seconda chance al capolavoro eletto Gioco dell’Anno 2022, anche con la sua proverbiale difficoltà: il soulslike open world è stato infatti sia il gioco più completato che quello più “mollato” dai fan.