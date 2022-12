Elden Ring è il gioco più completato del 2022… ma anche quello più “mollato”

Se i fan fossero costretti a scegliere un solo gioco per identificare tutto il 2022, probabilmente uno dei vincitori più quotati sarebbe Elden Ring: il soulslike open world ha davvero conquistato tutti, ottenendo numerosi premi e conquistando pubblico e critica.

Il capolavoro di FromSoftware (lo trovate in offerta su Amazon) è stato protagonista di tantissime discussioni e approfondimenti durante tutto l’anno, dimostrando che perfino la sua proverbiale difficoltà non è stata di ostacolo… o meglio, non lo è stata per molti utenti.

Non è stato dunque particolarmente sorprendente scoprire che Elden Ring ha conquistato il GOTY ai The Game Awards 2022, riuscendo anche a conquistare due interessanti traguardi, decisamente opposti.

Kotaku segnala infatti gli ultimi dati riportati dal noto sito HowLongToBeat, sempre pronta a segnalare longevità e coinvolgimento degli utenti: prendendo in analisi i giochi usciti nel 2022, sembra che Elden Ring sia stato il gioco più completato dalla community, ma paradossalmente anche quello che è stato “mollato” maggiormente.

Le statistiche indicano che quasi 6000 utenti hanno segnalato di aver portato a termine il soulslike di FromSoftware, ma allo stesso tempo oltre 260 giocatori hanno ammesso la “sconfitta”, rinunciando a proseguire nel gioco.

Si tratta di un risultato superiore a più del doppio rispetto al secondo e al terzo classificato, che vede conquistare queste particolari medaglie d’argento e bronzo rispettivamente da Tunic e Leggende Pokémon Arceus.

Pur non essendo ovviamente un dato totalmente esaustivo, dato che si affida alle segnalazioni degli utenti, ciò che emerge è che la proverbiale difficoltà dei soulslike è riuscita a fare anche in questo caso numerose “vittime”, anche se l’indice di completamento ci indica che ha comunque conquistato una larga fetta di fan.

Altri dati interessanti che emergono tramite HowLongToBeat è che Elden Ring è anche il titolo più longevo del 2022 e presente nel maggior numero di backlog degli utenti, ricevendo anche il maggior numero di recensioni complessive.

Va comunque sottolineato che la difficoltà non sembra essere di alcun intralcio per i fan più talentuosi: una streamer in particolare è riuscita a sconfiggere lo stesso boss in due partite diverse contemporaneamente, utilizzando mani e piedi.

Vedremo se il titolo riuscirà a risultare estremamente popolare anche nel 2023: FromSoftware ha infatti promesso nuovi aggiornamenti importanti, sostenendo che «ci sono diverse cose da fare» per il futuro.