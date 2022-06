Qual è il Final Fantasy con la musica migliore? Difficile scegliere

Quella di Final Fantasy è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni e che ancora oggi gode davvero di ottima salute.

Grazie anche e soprattutto a titoli come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) la serie continua ad appassionare proprio come un tempo.

Final Fantasy è infatti diventato un marchio facilmente riconoscibile, anche e soprattutto per i collezionisti incalliti.

Ora, dopo aver decretato il migliore tra Zack e Cloud, i fan si sono dati appuntamento per scegliere qual è il capitolo della saga con la migliore colonna sonora.

Su Reddit, gli appassionati della serie di JRPG Square Enix hanno infatti iniziato a disquisire sulla musica dei vari giochi usciti nel corso degli anni.

Grazie anche alle splendide composizioni del maestro Nobuo Uematsu, ossia l’autore storico e maggiormente accreditato nel franchise, sembra che scegliere la OST perfetta sia un compito più arduo del previsto.

I fan sembrano comunque rivolgere le loro attenzioni a Final Fantasy VI, un gioco con un colonna sonora davvero straordinaria, specie per i mezzi dell’epoca (parliamo infatti degli anni di Super Nintendo, ben prima degli straordinari chip sonori di PlayStation).

Altri giocatori nominano invece le partiture musicali di Final Fantasy IX e X, entrambe composte proprio da Uematsu.

Infine, non mancano attestati di stima anche alla colonna sonora di Final Fantasy VII Remake (composta da Masashi Hamauzu e Mitsuto Suzuki, basandosi sulla OST originale) e di FF XIV.

Insomma, ovunque si volga lo sguardo e qualunque sia la preferenza di ciascuno di noi, il franchise Square verrà ricordato sempre e comunque anche per le sue straordinarie colonne sonore.

Restando in tema, alcuni mesi fa i fan hanno decretato il capitolo di FF migliore di tutti i tempi, tanto che in questo caso non ci sono stati troppi dubbi al riguardo.