Qual è il drago più imponente di sempre dei soulslike? Il vincitore viene da Elden Ring

Uno degli aspetti più consistenti dei soulslike ideati da FromSoftware è indubbiamente l’esistenza dei draghi: le imponenti creature sono sempre pronte a sbarrare la strada ai giocatori, non potendo ovviamente mancare nemmeno in Elden Ring.

Anche l’ultimo capolavoro open world (potete acquistare la Launch Edition in sconto su Amazon) include infatti formidabili draghi tra le sue creature più feroci, raggiungendo anche un impressionante record.

Un nuovo video di Zullie the Witch (via Game Rant) ha infatti messo a confronto tutti i draghi mai realizzati da FromSoftware, per rispondere alla domanda che molti appassionati si saranno fatti: qual è il drago più grande di sempre?

La domanda non appare affatto insolita, dato che i combattimenti contro i draghi hanno dimostrato di essere davvero epici, a patto naturalmente di non morire sotto i loro colpi.

Fino all’uscita di Elden Ring, le dimensioni del Dragon God di Demon’s Souls sembravano infatti imbattibili, riuscendo perfino a superare quelle del Divine Dragon di Sekiro, l’unico vero avversario che il predecessore di Dark Souls abbia mai avuto.

Zullie the Witch ha poi deciso di confrontare la pericolosa creatura di Demon’s Souls con i draghi più imponenti che è possibile scoprire in Elden Ring: il primo di questi è Greyoll, la madre dei draghi che sembra pareggiare le dimensioni del Dragon God.

Tuttavia, il vero vincitore non sembra avere davvero più alcun rivale: Gransax è infatti grande addirittura il doppio rispetto ai suoi concorrenti, guadagnandosi meritatamente il diritto di essere riconosciuto come il più grande di sempre dei soulslike.

Gransax riesce meritatamente a far sentire i Senzaluce come «insignificanti», imponendo un dominio impressionante anche sulle altre creature del genere: vedremo se FromSoftware riuscirà a creare un degno «rivale» nelle sue prossime avventure.

In ogni caso, ci vorrà ancora molto tempo per pensare ai prossimi videogiochi: Elden Ring ha infatti promesso ai suoi fan che sono arrivo nuovi aggiornamenti.

I draghi di Elden Ring sono indubbiamente creature minacciose, ma non quanto Malenia: c’è chi è riuscito a trasformarla nel vostro «peggiore incubo».