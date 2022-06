Elden Ring ringrazia i fan e anticipa novità: “aggiornamenti in arrivo”

Elden Ring ha sicuramente dominato le discussioni degli ultimi mesi, diventando un vero e proprio fenomeno e conquistando tantissimi record: un traguardo davvero incredibile per una nuova IP e che dimostra il grande lavoro compiuto da FromSoftware, oltre alla fiducia conquistata dai fan.

Il team di Hidetaka Miyazaki sta lavorando duramente per ripagare costantemente la grande passione che la community ha dimostrato, rilasciando senza sosta nuove patch correttive per Elden Ring in tutte le sue versioni (potete acquistare la Launch Edition in offerta e in consegna rapida su Amazon).

Del resto, proprio pochi giorni fa è stato reso disponibile proprio l’aggiornamento 1.05, con l’obiettivo di migliorare le performance e sistemare molteplici bug nel soulslike open world.

Stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, le novità non sono però finite qui: FromSoftware ha infatti annunciato che sono in arrivo nuovi importanti aggiornamenti.

Con un messaggio rilasciato sui propri account social nelle ultime ore, gli sviluppatori di Elden Ring hanno infatti voluto ringraziare apertamente tutti i fan, augurandosi che continuino a supportare il titolo a lungo:

Thank you for playing #ELDENRING & for all your support during the months since release.

We appreciate all the discussion surrounding the game, & are working on further improvements for updates going forward.

We hope you continue to enjoy your adventures in the Lands Between.

— ELDEN RING (@ELDENRING) June 15, 2022