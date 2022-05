In Elden Ring combattere contro un drago può essere davvero epico

Molti giocatori hanno portato testimonianze delle loro imprese epiche in Elden Ring, visto che il gioco presenta anche alcuni dei combattimenti con i boss più impegnativi della storia di FromSoftware.

Il nuovo open world (potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) è stato infatti premiato dai giocatori anche per il suo tasso di sfida.

Nonostante l’accessibilità, il nuovo titolo non è affatto più semplice rispetto a Dark Souls, sebbene le prove di scontri contro i boss davvero unici ormai si sprecano.

C’è chi riesce infatti a farli fuori con un solo colpo, sebbene ora un combattimento contro un drago ha raggiunto livelli di epicità fuori scala.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura in questione, proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da Game Rant boss come il Flying Dragon Agheel di Elden Ring rappresentano una sfida unica per i giocatori a causa del fatto che le creature in questione possono volare.

Le loro enormi dimensioni e i loro altrettanto massicci attacchi ad area sono inoltre un gran bel problema per i Senzaluce meno avvezzi.

Uno dei boss più forti di questa categoria è il Dragonlord Placidusax, un boss segreto che trovate verso la fine della storia del gioco. Recentemente, un giocatore ha pubblicato un filmato che lo ritrae mentre colpisce il boss con un fendente a mezz’aria, abbattendo il drago mentre questi sta volando.

Trovate la clip che mostra l’impresa davvero epica (e unica) poso più in basso.

Il giocatore in questione è l’utente Reddit noto come ‘Arselien’: sebbene all’inizio sembri un boss lento e pesante, a metà della sua energia il Signore dei Draghi mostra il suo vero potere, scomparendo nel nulla prima di volare in una nuvola di tuoni, andando poi ad attaccare il giocatore.

Questo trasforma il boss da bersaglio facile in un nemico incredibilmente difficile da bloccare, figuriamoci da colpire. Tuttavia, Arselien è riuscito ad abbattere il boss a mezz’aria.

Restando in tema di imprese ai limiti dell’umano, qualche giocatore è stato in grado di battere Rennala in meno di un minuto.

Ma non solo: un altro giocatore davvero temerario ha invece impiegato un totale di 32 secondi per battere i boss finali del gioco.