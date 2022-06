Odiate Malenia? Un fan di Elden Ring l’ha resa il vostro incubo peggiore

Elden Ring è un gioco pieno di boss davvero unici, sebbene sembra essercene uno che è entrato nell’immaginario collettivo: stiamo parlando dello scontro contro Malenia, Lama di Miquella.

La protagonista della statua dell’edizione da collezione del gioco (che potete trovare ancora su Amazon a ottimo prezzo) è diventato col tempo un vero e proprio personaggio simbolo del soulslike targato From.

Considerando che alcune patch rilasciate settimane fa l’avevano addirittura resa ancora più difficile da battere, sembra proprio che Malenia faccia ancora parlare di sé.

Ora, dopo che uno streamer ha deciso di umiliare Malenia utilizzando proprio la stessa Malenia, un altro fan si è spinto ancora oltre.

Come riportato anche da Game Rant, una nuova e assurda mod per Elden Ring sostituisce ogni singolo nemico del gioco con il suo boss più famoso, ossia proprio Malenia, Lama di Miquella.

La mod ‘Elden Ring Item and Enemy Randomizer’ è perfetta per creare un’esperienza completamente nuova e sorprendente ogni volta che un giocatore inizia una nuova partita.

Lo YouTuber Bushy ha infatti mostrato cosa si può fare con la mod in questione, usando la tecnologia a sua disposizione per sostituire i nemici di Elden Ring con una singola tipologia di boss.

Inutile dire che il risultato, come potete ammirare nel video sottostante, è davvero esilarante.

Insomma, assistere a una vera e propria invasione di avversari uguali identici a Malenia sarà per molti giocatori un vero e proprio incubo a occhi aperti.

Del resto, il boss in questione ha dato anche il via alla leggenda del guerriero noto come Let Me Solo Her, divenuto nei mesi un vero e proprio mito.

Ma non solo: sembra che il team di sviluppo di FromSoftware non sia riuscito a implementare tutte le sue idee all’interno del gioco, come testimoniato da un giocatore particolarmente attento.

Infine, avete letto anche che una temeraria fan di Elden Ring è riuscita a mandare al tappeto Margit the Fell Omen usando un’arpa come controller?