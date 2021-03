Metal Gear Solid V rivive… in PUBG: torna un’acclamata meccanica

Mentre Konami tiene a stecchetto i fan delle sue IP storiche, ecco che Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ispira indirettamente una nuova meccanica di PUBG.

Il battle royale ha infatti rivelato il nuovo oggetto Emergency Pickup, che permette ai giocatori di farsi sparare in aria da un pallone aerostatico e prendersi un passaggio da un aereo che passa con grande tempismo sopra le loro teste.

Quest’oggetto vi ricorderà, ovviamente, una delle funzionalità escogitate da Hideo Kojima per l’ultimo capitolo della sua saga spionistica, ma non solo.

Il pallone aerostatico era stato aggiunto alla serie con Peace Walker, l’apprezzato episodio lanciato in origine solo su PSP.

Ma come mai si potrebbe volerlo usare in PUBG? Come spiegano i nostri colleghi di VG247, l’oggetto può tornare utile per raggiungere velocemente la zona sicura nel battle royale, ma anche in situazioni di inferiorità numerica dalle quali si potrebbe voler uscire.

L’Emergency Pickup è comunque uno strumento rischioso da usare: è piuttosto pesante e, come la pistola lanciarazzi, può attirare l’attenzione dei nemici.

Inoltre, servono 60 secondi prima che l’aereo arrivi, il che vuol dire che nel frattempo sarete oggetto di potenziali attacchi avversari.

Curiosamente, un oggetto simile ha fatto la sua comparsa anche ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro del 2008, usato da un grattacielo di Hong Kong nientemeno che dal Batman interpretato da Christian Bale.

Tuttavia, non si tratta dell’invenzione di qualche ingegnoso scrittore: questa tecnologia esiste davvero ed è stata creata dalla CIA negli anni ’50, quando è stata usata pure dai Marines americani.

Recentemente, i fan di Metal Gear Solid erano stati “ingannati” da un aggiornamento degli ultimi capitoli, ma questo non ha introdotto alcunché di nuovo sui giochi.

Tuttavia, è cosa nota che, almeno stando ai rumor più recenti, il franchise presto o tardi farà il suo ritorno, insieme ad un’altra vecchia IP come Castlevania.

Va notato, ad ogni modo, che Silent Hill sta anch’esso rimanendo coinvolto nell’attualità videoludica, sebbene non propriamente nelle modalità che desiderano i fan.